西班牙29岁男囚自杀宣告死亡 解剖前竟苏醒吓坏工作人员

人民网讯 据法新社马德里10日电，西班牙当局当天表示，显然因自杀被宣告死亡的一名囚犯，于遗体解剖前却突然苏醒过来，吓坏停尸间工作人员。

一名发言人告诉法新社，事件发生在西班牙北部奥维亚多（Oviedo）附近一座监狱，那名囚犯于7日上午8时（格林威治时间7时）被发现昏迷，其后3名医生认定他无丝毫生命迹象。西班牙监狱当局拒绝透露囚犯姓名。

据西班牙媒体报道，那名29岁的男子名叫龚萨洛．孟多雅（Gonzalo Montoya），因为偷窃废五金而入狱。他的父亲荷塞．卡罗斯．孟多雅（Jose Carlos Montoya）表示，龚萨洛．孟多雅被送至奥维亚多的法医研究所，并在医生即将解剖时苏醒过来。荷塞．卡罗斯．孟多雅告诉记者，他的儿子意识到医生们正把他从殓布下移出来，并放在桌上准备解剖。他还说，儿子于服用药丸企图自杀后陷入昏迷。荷塞．卡罗斯．孟多雅又说，医生已在儿子身体上做好解剖记号。

西班牙监狱当局和奥维亚多所在的阿斯图里亚斯（Asturias）地区政府，已针对本案展开调查。（老任）

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