巴黎豪华酒店450万欧元首饰遭抢 5劫匪中3人被抓2人在逃

人民网讯 据法新社报道，巴黎市中心豪华的利兹酒店（Ritz）的首饰店10傍晚遭到5名劫匪的抢劫，其中三人被抓，被抢首饰价值估计高达450万欧元。

这起持凶器抢劫利兹酒店的首饰店的事件发生于当天的18点半左右。利兹酒店位于巴黎市中心豪华酒店和名牌首饰店集中的旺多姆广场。据警方向媒体透露的信息：5个劫匪中的三人被抓获，2人在逃。持凶器抢劫案中没有人受伤，被抢的首饰价值尚无法准确计算，但估计有可能在450万欧元。

有关案情，警方透露说劫匪手持斧子砸碎酒店首饰店橱窗的玻璃，抢走首饰,他们还手持武器。酒店外广场上的警察迅速进入酒店抓住三个准备离开利兹酒店的嫌疑人，三人都20多岁，身上没有所抢的首饰。另外两人分别驾驶一辆汽车和摩托车带着所抢首饰逃离，摩托车在路上撞到一个行人，令其受了轻伤。

旺多姆广场不仅集中多家豪华酒店和首饰店，而且还是法国司法部的所在地，但2014年这个广场上的名牌首饰店遭遇数起抢劫案后曾经加强了安全保护措施。（老任）

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