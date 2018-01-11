逾百华人高中生入围美“少年诺奖”半决赛  仅纽约州就有37人

人民网讯 据美国中文网综合报道，被称作“少年诺贝尔奖”的雷杰纳隆科学奖(Regeneron STS)9日揭晓前300名半决赛(semi-finalists)入围名单。其中华裔高中生至少110人，占比36.7%。入围者主要来自纽约州、加州，麻州、德州和新泽西州等地也有多人入选。

雷杰纳隆科学奖是全美高中生奖金最高、竞争最激烈的科学竞赛，一直备受华人家长和学生重视。今年有1818名参赛学生，仅纽约州入围人数就占了总人数的约三分之一、达到105人。其中纽约市明星高中布朗士科学高中(Bronx HS of Science)，更以17名学生的入围人数居冠。

在入围前300名的华裔学生中，纽约州有37人，也占总入围人数的约三分之一，其中又以长岛杰瑞柯高中(Jericho Senior HS)为最多，7人榜上有名。除了纽约州之外，加州有20名华裔学生入围，马里兰有8人、德州及新泽西州均有7人、麻州有6人。

“雷杰纳隆科学奖”分为“基础研究”(Basic Research)、“全球福祉”(Global Good)和“创新”(Innovation)三个领域，各颁卓越奖章，总奖金额达310万美元。三个领域前三名的学生将分获25万、17.5万及15万美元奖金。入围半决赛的300名学生，每人可获2000美元，其就读学校也可获2000美元。

在9日的入围名单发布仪式上，美国科学与公众社团CEO兼《科学通讯》发行人Maya Ajmera 表示：“这些聪明优秀的学生在如此轻的年纪就已创造了如此显著的科学成就，我们渴望看到，他们的科学之路越走越远。

入围决赛的40名学生名单将于1月23号公布，并于3月到华盛顿特区接受雷杰纳隆奖选拔委员会最后一关科展与面试，同时在最后一天颁奖仪式中，公布三类组别前三名得主。

雷杰纳隆科学奖是美国历史最悠久的高中生科学竞赛，距今已有73年历史。1942年“西屋公司”(Westinghouse)成为该竞赛首个冠名赞助商，1988年英特尔公司(Intel)接棒，直到2015年9月宣布停止赞助，2016年5月雷杰纳隆药厂接手。（老任）

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