美国南加泥石流已致16死24人失踪 明星豪宅被毁300居民受困

人民网讯 据每日邮报报道，美国加州圣巴巴拉县由于冬季风暴所引发的泥石流造成的死亡人数已经上升至16人，同时有24人失踪，300人被困。随着救援工作的推进，遇难人数可能还会增加。据官方消息，圣巴巴拉县发现15名遇难者遗体，洛杉矶县有1名遇难者死于极端天气。此外目前有25人受伤，其中4人重伤，已有50名被困居民被直升机救援。

受灾最严重的区域集中在洛杉矶西北方向的蒙特西托（Montecito），一个有着9000人口的富人区。许多名人的家都在这一区域，包括日前刚获得金球奖终身成就奖的脱口秀天后奥普拉、男演员罗伯·劳（Rob Lowe）、《艾伦秀》的艾伦·德杰尼勒斯、网球名将吉米·康诺尔斯（Jimmy Connors）。名模吉吉·哈蒂德的家也在泥石流中被摧毁。除了无数房屋被毁，还有许多居民在泥石流中失踪，至今下落不明。

据警方消息，至少有25人在泥石流中受伤，约500名来自当地以及加州各地的消防员加入了救援行动。在一些难以通行的地带，有关方面出动直升机协助撤离工作。目前，救援人员正全力协助被困在罗梅罗峡谷地区的约300名居民撤离。（老任）

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