感觉很棒！纪录片《90后的豆汁店》在德受赞 

人民网柏林1月10日电（记者 冯雪珺）自2017年7月以来， 由北京电视台纪实频道向德国萨沃电视台等四家电视台提供的系列专题电视纪录片《北京之夜》开播。开播以来受到了积极的观众反馈。

这套讲述北京当代风土民情的纪录片节目，该系列电视纪录片涵盖《纪实天下》、《奇妙之旅》、《时尚印象》、《影事》、《昨天的故事》等5个内容单元，共计52期，每期30分钟左右。自7月6日开播以来，每周五在德国莱茵美茵电视台、萨沃电视台、城市视角电视台、杜塞尔多夫电视台播出，吸引了许多当地观众纷纷留言支持。

德国姑娘玛利亚对7月28日播出的《一起长大》很感兴趣，她在留言中表示，节目的内容很感人，中国国内著名的摇滚明星为了陪伴生病的儿子而甘愿放弃了自己如日中天的事业，身为人母，她十分钦佩，也希望节目当中的孩子能早日康复。

对年轻的摩托车爱好者米夏埃尔而言，他更喜欢10月20日所播出的《燕山骑行记》。他认为，这期节目一方面帮助德国群众了解了许多地理知识，看到了恐龙的痕迹；另一方面，也让他们以第一人称视角观赏了中国的秀美山川。“这正是我们年轻人所喜欢的有趣故事！” 米夏埃尔这样说。

钟情于世界不同地区风光的安吉拉为11月24日播出的《90后的豆汁店》这一集点赞。“看到这个年轻人为保护北京这样一种古老的传统而卖力气，感觉很棒！能看看北京著名的胡同和那里的文化，我觉得很有意思。”

截止目前，全部52期《北京之夜》系列专题电视纪录片已播出了29期。

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