魅力青岛集聚国际资本

2017年第七届德国商品青岛展销会上销售的德国西门子家电厨具。

黄杰显摄（人民视觉）

正大食品企业（青岛）有限公司是泰国正大集团于1989年在青岛投资兴建的现代化大型食品加工企业，也是山东省第一家注册的外商独资企业。

张进刚 高瑞刚摄（人民视觉）

2017年底，“2017最受国际关注中国投资城市”奖项揭晓。根据评选结果，青岛等5个城市入选。

据悉，该奖项由道琼斯集团数据库全球媒体监控数据、美通社海外网络监测数据、凡闻科技全球主流媒体监控数据等国内外多家权威第三方数据机构评选而出。

这一殊荣，是对青岛扩大对外开放、推进国际城市战略、优化营商环境所做种种努力的最好褒奖。

实际上，作为我国首批沿海开放城市，青岛一向是外企青睐的投资地之一。诸多实例和数据也印证着，国际化的优良营商环境，已然成为青岛吸引外企投资、助力外企发展的重要因素。

投资活力

青岛入选“2017最受国际关注中国投资城市”，与这座城市强劲的投资活力有着密切关系。而一个个上扬的数据，是青岛发展活力的最好注解。

来自青岛市商务局、财政局、国税局、地税局、统计局等部门的2017年外商投资企业年度经营信息联合报告（以下简称“联合报告”）统计数据显示，截至2016年12月31日，青岛市6585家申报的外商投资企业，投资总额700.86亿美元，同比增长16.01%。

这些投资青岛的外企中，不乏嗅觉敏锐的跨国巨头。

“当前中国经济的转型升级、创新驱动、智能制造、‘工业4.0’及大数据的应用，为高端制造企业带来了新的发展机遇，也让我们对风能等新能源领域的发展更加充满信心和期待。我们在青岛的投资计划，正是这份信心的体现。”谈起在青岛投资的原因，世界500强企业德国蒂森克虏伯集团大中华区首席执行官高岩直言道。

该集团在青岛有着10余年的投资历史，2016年10月，又增资3150万欧元在青岛西海岸新区建设大兆瓦风力发电机零部件项目，配备世界先进技术、生产设备及最优化的管理模式。

同样来自德国的西门子也看好青岛，将其智能制造创新中心设在这里。

2017年2月，德国西门子与青岛中德生态园签订合作协议，合作建立西门子（青岛）创新中心。该中心成为西门子在中国唯一一家以“智能制造”为核心课题的研发创新中心，也是其在德国本土外设立的首家开展工业4.0应用的智能制造创新中心。

来自青岛市商务局的资料显示，刚刚过去的2017年，青岛分别与美国高盛、德国空客、法国圣戈班、瑞士ABB、香港华润等世界500强企业签约设立外资项目，投资领域包括新能源、直升机、汽车及零部件制造、商业综合体开发等。

专家认为，跨国公司将大笔资金投向青岛，其根本原因，在于看中这个市场的市场潜力、盈利能力和发展活力。

事实证明，投资青岛，是外企的精明之选：2016年度，青岛市外商投资企业营业收入3869.32亿元，利润总额248.56亿元，净利润174.46亿元。

盈利能力的持续向好，增强了外企继续投资青岛的信心。联合报告中的一个细节，就能说明这一问题：

2016年度，青岛投资总额过亿美元的申报企业140家，比2015年增加30家，投资总额310.09亿美元。投资总额1亿美元以下、1000万美元（含1000万美元）以上的企业1072家，投资总额合计329.05亿美元。

引资魅力

最新数据显示，2017年，青岛全年预计完成到账外资77.3亿美元，增长10.1%左右，占山东省比重近“半壁江山”。在全国31个省（市、区）和5个计划单列市综合排序中居第八位。

在青岛的实际外资主要来源地中，来自美国、日本、德国、香港的投资分别同比增长143%、45.07%、22.77%、5.65%。

数字背后，是青岛的地理区位优势、开放优势、营商环境优势等多重优势叠加，形成合力，造就的独特引资魅力。

目前，德国大众汽车集团正与一汽大众联手，在青岛大手笔投资建设其华东生产基地。这一大项目的落地，是青岛“内外资联动发展”的生动实践。

“青岛是中国重要的沿海开放城市，经济发展后劲和活力十足。我们非常好看青岛的区位优势和富有活力的城市发展环境。”如德国大众汽车集团（中国）总裁兼首席执行官海兹曼所言，青岛独特的区位优势，也是吸引外资登陆青岛的一个重要缘由。

作为国家沿海重要中心城市和重要贸易港口城市，青岛具有明显优势。

由青岛港开通的31条多式联运集装箱班列线，形成了“覆盖山东、辐射沿黄、直达中亚”的横贯东西“海铁联运物流大通道”；在海运方面，作为太平洋西海岸重要的国际贸易口岸和海上运输枢纽，青岛港稳居世界第七大港；连接青岛与北京、上海、银川、海口、兰州、乌鲁木齐、呼和浩特、昆明等地的铁路和高速公路，形成四通八达的陆港交通网络；拥有19 条国际航线，5条洲际航线的青岛机场、正在建设中的青岛胶东国际机场将成为国际枢纽机场，这些奠定了青岛的航空优势。

面向海洋的区位优势，也造就了青岛的开放气质。

可以说，开放，释放了青岛潜在的外向基因，改变着城市行为、城市方向，不断融合深化为青岛吸引外资的独特优势。

早在我国改革开放初期，青岛就被列为首批沿海开放城市。如今，在“一带一路”规划中，青岛被定位为新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点，是同时被列为“节点”和“支点”的城市。

6次入选“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的十大城市”，多次获评“中国大陆最佳商业城市”“2017最受国际关注中国投资城市”……越来越国际化的投资软环境，亦为提升青岛的国际吸引力增加了砝码。

招商红利

善弈者谋势。

青岛以开放为引领，以改革为利剑，不断优化营商环境，由政策优惠型、政府招商型的传统招商模式向环境优化型、资本运作型四个并重的现代产业招商创新模式提升。

2017年以来，青岛市深入实施《青岛市落实开放发展理念推进国际城市战略实施纲要》《青岛市推进实施“国际化+”行动计划（2016-2017年）》，以让国外域外资金愿意来、方便进、留得住和推进青岛市现代产业综合实力提升、开放型经济新体制构建为工作目标，打造更加开放透明、更具国际竞争力的国际化、法治化、便利化投资环境。

在这一城市发展背景下，青岛在全国率先创新对外交往地方经贸合作新机制，初步形成覆盖青岛主要外资来源地的双向合作招商网络。

截至目前，青岛已与全球76个城市（省州、机构）建立了经济合作伙伴关系。在新加坡、韩国、美国、德国、日本、以色列、香港等国家和地区设立“青岛工商中心”。

为优化完善商务发展法治体制环境，青岛完善知识产权保护措施，建立企业知识产权信用信息系统、诚信守法便利和违法失信惩戒机制。

越来越便利化的投资服务，也为青岛赢得外商赞誉：

2017年，青岛继续全面实施外资准入前国民待遇加负面清单管理模式，简化外商投资项目管理程序和外商投资企业设立、变更管理程序。建立外资大项目服务专管制度、外资大项目服务专管制度、完善提升四级联动服务水平、创新“重点外商投资企业服务大使制度”。

《青岛市加快实施现代产业精准招商行动计划》，则以突出利用外资促进供给侧结构性改革、加快新旧动能转换为主题，推动传统招商模式向现代产业招商模式转变。它与同步配套制定的《青岛市实施现代产业精准招商政策措施》一起构成有青岛特色、国内外有影响力的招商引资优惠政策体系。

值得特别一提的是，青岛建立起海洋新兴产业、航空航天产业、节能环保产业、智能制造装备产业、轨道交通装备产业、新机场及临空经济、邮轮母港产业、交通及现代物流业、财富金融、影视文化和创意设计、商业新模式和高端商务消费服务业、外贸新业态、总部经济、会展经济等30个特色产业、重点领域的定向招商专业团队，对青岛市招商产业的重点领域形成全覆盖。

一家家不断投资、增资的外企，正在用真金白银的投资证明，青岛端出的“服务套餐”十分贴合其发展需求。而随着这份“套餐”的不断完善，人们有理由期待更多优质国际资本在青岛的集聚。（赵伟）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)