留学打工方向越来越多

图为王嘉旸的插画作品。王嘉旸表示，能用自己的爱好赚取生活费，既丰富了物质生活，又能收获满满的成就感。

打工是很多海外学子的选择。如今，学子的打工热情越来越高，兼职选择的方向也越来越多。

贴补生活费的打工

初到国外的学子在面对高额花销时，一部分人会通过打工贴补生活费。在加拿大留学的李林（化名）在入学后参加了学校的街舞俱乐部。俱乐部经常会举办一些活动，演出装备都需要自己置办，一套街舞服装就要上百美元。为了不伸手向父母要这些额外的钱，俱乐部里有七成人都在外兼职，李林也加入了这个队伍。在加拿大多伦多大学就读的王嘉旸说，多伦多的物价很高，“每次花钱时都‘瑟瑟发抖’，为了给家里减轻一些压力，我也跟着同学到唐人街打工赚取部分生活费”。

爱美之心，人皆有之。留学给学子们带来了更广阔的交往天地，而保持良好的个人形象则是交往中的一种礼貌。有些学子表示，为此需要购买一些额外的衣物和化妆品，但作为成年人又不能什么事都依靠父母，所以打工挣钱就成了最好的选择。

基于兴趣爱好的打工

虽然同样是打工，但有些学子并没有盲目地选择工作种类，而是基于兴趣爱好有针对性地进行筛选。李林从初中开始就热衷于街舞，除了参加学校的街舞俱乐部，还在校外找了一份街舞老师的兼职。“我从小就喜欢街舞，一看到有招聘，就赶快过去面试。教街舞既能让我在跳舞的过程中得到心理上的满足，同时还能挣到钱，这种兼职何乐而不为呢？”李林如是说。

王嘉旸在选择兼职工作上也有着自己的坚持。她在去饭店兼职和画插图之间选择了画插画，即使端盘子挣的钱更多，但她依旧根据自己的兴趣爱好进行了选择。她说：“做自己喜欢的工作，即使挣的钱比较少也值。”

着眼未来的打工

学子打工不仅应该着眼于眼下的生活，还应该考虑未来的职业。在美国留学的冯晓颖（化名）的兼职工作一直围绕着她所学的专业——财务管理。“刚到美国时，觉得这里的物价高得可怕，我一般只去超市买些特价蔬菜回来自己做饭。看到身边的同学都去打工赚取生活费，我也很有兴趣。但我知道，家里付出高昂学费送我出国，是为了让我学习更多知识，不能因为打工而荒废学业。所以我没有选择去餐馆端盘子洗碗，而是去找了一些跟我的专业沾边的工作，比如去做收银员，这样既挣到了钱，还通过工作学到了一些结算技巧。”冯晓颖如是说。

除此之外，还有一些学子利用自己的语言优势，为传播汉语贡献自己的一份力量。邹媛（化名）在俄罗斯留学，她已经在当地的一家中文出版社工作了一年半的时间。她说：“我目前做的是检查校对的工作。我希望尽自己的一份力量让每一本从这里出版的中文刊物都能更严谨一些。”平时，邹媛的俄罗斯同事还会让她教中文。“我很高兴能够利用自己的中文优势传播中国文化，这份经历也会为我今后的工作提供帮助。”邹媛说。（张洁）

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