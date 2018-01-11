规则、礼节、习惯不合拍？看海外学子如何应对

杨佳颖认为，应该乐观面对外在困扰。而养成乐观的生活态度的秘诀就是及时释压，去游玩散心。图为杨佳颖在游乐场的留影。

图为王鲁平参加“中俄金融合作论坛”。

留学是年轻人开阔眼界、提升自我的好机会，但由于生活习惯、文化背景的不同，在留学生活中也常常会遇到一些糟心事。近日，就有学子反映在异国办理证件时遇到了麻烦。在这里，我们大致归纳一下学子在留学期间会遭遇哪些糟心事，而他们又是怎样应对的。

糟心事多 影响学习和生活

留学有时就像是一场苦心志、劳筋骨的修行。学子不仅要面对学习压力，还要面对一些由外在因素带来的困扰。

假期到了，在德国留学的杨佳颖脸上却阴云密布。准备利用假期旅行的她，不得不耐着性子等待自己的延期签证。办理延签的德国有关机构一直没有发邮件通知，也不给开具相应的证明，这就使她没法离开德国。“在德国留学，居留卡是短期的，需要一年一换。我留学所在市的外管局，办理签证的流程不公开，也不开具代替居留卡、在出入境时使用的证明文件。而在其他地方，代替居留卡的证明基本上是立等可取的。”杨佳颖无奈地说，“拿不到证件，别说出行了，自己期末复习的心情都受到了影响。”

除了在证件办理上遭遇麻烦，语言、文化等方面的差异也时常让学子遭遇尴尬。在韩国梨花女子大学读研二的娜娜（化名）提起自己的留学生活有些感慨。“韩国物价高昂，留学前听同学吐槽的天价水果并不是空穴来风。物价高是当地国情，可以理解。对我而言，更不适应的是礼仪上的不合拍。”娜娜说道，“韩语中，前后辈、上下级分得很清楚，对前辈、上级要用敬语，说话的时候需要很小心。我为了防止出错，就习惯了对谁都用敬语，而这又会使真正的朋友觉得生分。”

娜娜还谈到了因与韩国人生活习惯不同而产生的困扰。“韩国不管男女老少，都习惯化妆出门。化妆的群体虽说没有夸张到‘上到99，下到刚会走’的程度，但是大多数人都有化妆习惯，这让我们这些留学生，尤其是像我这种懒人很无奈。虽然打心底不愿在化妆上花费时间和精力，可又没有勇气素面朝天地出门。”

分析原因 留学前后认知不同

这些困扰大多是因为学子对当地的文化与行政流程不熟悉造成的。随着留学生活的深入，学子对留学所在地情况的认知也逐渐加深。受访学子反映，自己在留学前对留学国家的了解大都基于教育机构的介绍和网络、媒体上的资料，这与留学后感知的实际情况出入较大。

王鲁平在俄罗斯莫斯科国立罗蒙诺索夫大学读研二，因为对信息掌握不够，出国后他遇到了很多尴尬事。作为该校中国学生学者联谊会下设的青年志愿者协会会长，王鲁平也遇到过很多与自己有相似遭遇的同学。“在俄罗斯要用‘落地签’来证明自己有居住的资格，若中途离开俄罗斯，则需要重新办理签证，而这个程序，我在留学之初了解得并不到位。逾期一周之后，交了罚款才免去了需要回国重办签证的折腾。”

王鲁平归纳了学子向中国学生学者联谊会反映较多的困扰，并分析了原因，他认为，大多数学子对俄罗斯的文化、市场和法规了解得不全面。“以快递行业为例，俄罗斯的快递服务没有国内便捷，很多信息更新不到位。在邮寄快递的时候，学子要弄清国内外的差异，注意保存邮寄物品的相关票据凭证，将物品安全和信息安全做到位。”王鲁平如是说。

在德国读书的莉莉（化名）反映，欧洲普遍存在“慢半拍”的行政风格，照章办事一丝不苟。但由于一些地方的办事人员数量短缺，常常导致很多事情走流程的时间很长。留学之前的美好设想，让很多学子忽视了这些现实问题，加上提前做的准备不充分，才会导致糟心事的发生。

解决方法 学会求助与释然

谈及如何处理这些困扰，多数受访学子表示，一方面在心态上要平和地面对不顺、学会释然，另一方面要提前做功课、与学长学姐多交流取经。利用网络平台，在学子群寻求帮助不失为一个很有效的方式。

娜娜在接受采访时表示，她正在锻炼自己“看淡风云”的本领。“刚开始留学的时候，我常常很被动。除了学业上的压力，还有来自方方面面的困扰，它们像一块块磁铁，老是弄得我注意力分散。都说金鱼的记忆很短暂，后来，我就将自己定义为金鱼，学着淡忘那些不顺，看淡别人的看法和评价，追求真我。”

杨佳颖最近终于被告知可以去取签证了，这让她松了一口气。虽然已经做好了假期旅行泡汤的准备，但在最后一刻，证件终于还是办下来了。她总结说，应对留学中的糟心事，需要向他人取经，再辅个人多做功课，这些都是有帮助的。“如知乎等平台上会提供很多的留学经验帖，其中就有应对延签的办法。此外，学校的学子群中，学长学姐们会根据自己的经验给出适当的建议，这对于求助无门的我来说，特别有帮助，至少心里没那么慌了。当然，自己也要多去相关单位询问，靠自己的努力来寻求一个定心丸。”

遇到糟心事并不可怕，重要的是要逐步学会解决问题，而这恰恰是成长的标志。（张亚楠）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)