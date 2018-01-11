朝韩高级别代表团9日上午如期在板门店韩方一侧“和平之家”举行会谈。双方就朝鲜参加平昌冬奥会的相关事宜达成一致，并就离散家属团聚、举行军事部门会谈等进一步改善南北关系的话题展开试探性会谈。

分析人士指出，朝韩新年伊始互动频繁，此次高级别会谈更是表现出双方的充分诚意和急迫心情。值得注意的是，虽然此次会谈标志着朝韩关系开始走出“冷冻期”，但也不应指望通过一次对话就取得重大成果。半岛局势能否真正走向缓和，还需要密切关注朝韩后续互动情况以及美国等方面的态度。

冬奥话题谈得顺

朝方在会谈中表示，将派遣高级别代表团、民族奥林匹克委员会代表团、选手团、啦啦队、艺术团、参观团、跆拳道示范团、记者团等参加平昌冬奥会。韩方还提议，在冬奥会开幕式上朝韩代表团共同入场。此前，朝韩曾在2000年悉尼奥运会至2007年长春亚洲冬季运动会期间的共9次国际大赛上共同入场。

目前来看，朝韩围绕冬奥会相关内容的谈判进展顺利。双方接下来有望就朝鲜代表团参加冬奥会的细节事项展开磋商，包括就朝方代表团规模和组成、访韩路线、费用等问题。朝韩可以继续通过板门店联络热线沟通，也可通过后续会谈进行讨论。

韩方代表团团长、统一部长官赵明均在当天启程赴板门店会谈前表示，韩方将努力让平昌冬奥会和冬残奥会成为“和平盛典”，使其成为朝韩关系改善的第一步。

朝方代表团团长、朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权表示，人民对朝韩对话和改善关系的愿望十分强烈，正是人民的这种意愿促成了这一会谈。

分析人士指出，朝韩双方对此次高级别会谈寄予厚望，分别派出经验丰富的“老将”担任代表团团长。以即将召开的平昌冬奥会为契机，此次高级别会谈有效缓和了半岛近一段时间以来的紧张对峙局面，双方相互传递了善意，从而为下一阶段的进一步接触和未来半岛问题的真正解决初步搭建起有效的沟通渠道。

双方立场有“温差”

除冬奥会议题外，朝韩双方此次还就其他有助改善关系的问题进行了试探性磋商，双方关注点存在一些差异。

朝方在会谈中提议在2月份春节之际举行离散家属团聚活动，并建议就此举行红十字会会谈。韩方则提议举行军事部门会谈，以防止偶发冲突。韩方主张双方在相互尊重的基础上进行合作，停止加剧半岛紧张的行为，强调早日重启朝鲜半岛无核化对话的必要性。而朝方代表对此无特别反应，也未在讲话中提及无核化。分析人士认为，这表明在缓和南北关系和推动半岛无核化的问题上，朝韩之间存在一定“温差”。

对此次高级别会谈，韩国方面一直持谨慎乐观态度。韩国青瓦台总统府一名官员9日在接受媒体采访时表示，青瓦台希望把此次会谈的着力点放在如何确保朝鲜代表团顺利参加冬奥会上，并不急于在一场会谈中就涉及朝韩关系改善的其他议题达成一揽子协议。

分析人士认为，对于朝鲜参加平昌冬奥会事宜，朝韩首脑都作出了积极表态，不存在大的分歧，就此达成一致相对比较容易。而在进一步改善关系的问题上，虽然双方都表现出了意愿，但在具体诉求上仍存在分歧。这些立场上的差异需要通过后续接触来逐步解决。

和平进程何处去

由于朝鲜和美国对抗加剧，半岛安全形势去年一度面临“脱轨”危险。此次以平昌冬奥会为契机展开的高级别会谈，延续了新年以来朝韩双方互释善意、半岛局势持续缓和的趋势，为下一步朝核问题的解决营造了良好氛围。

中国外交部发言人耿爽此前就朝韩举行高级别会谈一事回答记者提问时说，中方欢迎并支持朝韩双方近来就缓和相互关系采取的积极举动。中方也希望国际社会对此予以支持，共同努力找到缓和紧张、增进互信、恢复对话的有效路径。

分析人士指出，不乱、不战、无核是国际社会对朝鲜半岛的普遍期待，朝核问题当事方应当在真诚对话的基础上，通过持续接触谈判共同协商解决问题。

美国的朝鲜半岛问题专家鲁乐汉7日在《外交事务》杂志网站上发表文章称，此次朝韩高级别会谈“不是一般的好消息”，支持朝韩和解不仅符合美国利益，也符合国际社会的整体利益。朝韩构建和平、开展对话的努力将产生积极的后续效应。

鲁乐汉认为，白宫宣布推迟美韩军演时间至冬奥会后的做法非常明智，是就朝韩会谈发出的积极信号。

从长期看，朝韩关系的发展还会受到美国的制约。如果韩美在平昌冬奥会后举行大规模联合军演，无疑会再次刺激朝鲜，给出现积极苗头的朝韩关系再泼冷水。（综合新华社记者于荣 耿学鹏 陆睿 吴强 程大雨 朱东阳报道）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)