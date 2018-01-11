美失去建“无核化世界”兴趣了吗？（环球热点）

图为2017年初，美国总统特朗普在五角大楼签署行政命令，提出大幅扩充军备，更新升级核武库。

新华社/法新

几年前，美国前任总统奥巴马在布拉格勾画的“无核化世界”梦想，曾引发全球热议。如今，这一为他赢得了诺贝尔和平奖的构想，可能又将被他的继任者一笔勾销。

日前，日本共同社报道称，美国特朗普政府最快将于2月发布的核政策中期方针《核态势评估报告》，将写入凸显灵活核运用的一些内容，这或将转变奥巴马政府提出的“无核化世界”主张。

美国核政策转向

共同社报道称，美国国会及外交消息人士日前透露了特朗普政府将修改美国现行核战略的消息。根据已经获悉的《核态势评估报告》概要，美国这份新的核政策中期方针，与2010年奥巴马政府公布的上一版相比，一大变化是可能降低美国核武使用的门槛。

据悉，《核态势评估报告》每8年发布一次，是美国军方机构对全球核态势的一个评估报告，会对美国核战略做出清晰规划。

共同社称，不同于奥巴马政府在上一版中将核武器的使用限定在维护美国及同盟国的“核心利益的极限状态”，特朗普政府将在新的报告中扩大核武器作用，使之不限于核攻击的威慑和反击，还将设想局部打击的小型核开发，以此确保对中国、俄罗斯和朝鲜的压倒性优势。

具体而言，新的《核态势评估报告》将坚持洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和战略轰炸机为“核力量三大支柱”。同时，基于对朝鲜核与导弹设施进行打击等设想，将研发及部署搭载至弹道导弹的爆炸威力较小的核武器。

美国有线电视新闻网在报道中预测，新报告发布后，未来30年，美国将在核力量上投资1万亿美元。

特朗普政府关于全面加强美国核力量的想法早已不是秘密。上台之后不久，特朗普就明确表示，要加强美国核武库建设。2017年底，特朗普在任内首份《国家安全战略报告》中重提了有关核武库现代化的要求。在推特、新闻发布会等公开场合，特朗普更是从不讳谈美国“必须大幅增强和扩充核武库”的言论。一些分析认为，这意味着特朗普可能在数量和质量上对美国核武库进行强化升级。

转变的不只是态度。2017年10月底，美国战略司令部启动了“环球雷霆”战略核力量年度军演，测试美国核武装力量能否保持安全、有效、完备的威慑力。

奥巴马政府时期，美国曾寻求将“防止核扩散和核恐怖主义”置于核政策的关键目标之首。如今，特朗普的种种言行让外界倾向于认为，美国核政策将出现转向，“无核化世界”这一奥氏政治遗产，恐怕又难逃被抛弃的命运。

“核”“常”结合新战略

自特朗普上台以来，“去奥氏遗产”似乎已成为一个“习惯性动作”。

“特朗普政府对美国核战略的调整，是与奥巴马时期主张的‘无核化世界’唱反调。相比民主党的国际主义视角，特朗普所在的共和党在执政理念上更偏保守，更加注重美国本国利益。而特朗普本人作为共和党内的反建制派，一些观点又和共和党的传统理念不完全一样。”中国国际问题研究院亚太所所长刘卿在接受本报记者采访时分析称，因此，特朗普对使用核武器自有一套标准，并对美国核政策进行调整，也在预期之内。

不难看出，降低核武使用门槛的想法与特朗普政府秉持的安全理念一脉相承。上台后，特朗普政府明显继承了里根政府时期“以实力求和平”的衣钵，最大程度利用美国的军事优势，对美国国家安全的潜在威胁对手形成震慑。

正是在这样的理念下，过去一年，美国军费开支大涨。2017年底，特朗普签署了一项总额近7000亿美元的国防授权案，以快速提升美国军力。据悉，这是自阿富汗战争和伊拉克战争以来，美国额度最高的年度军费预算。

《俄罗斯报》网站曾刊文称，特朗普及其亲密战友都在重复“通过武力实现和平”的信条，他给美国政策带来的改变是，武力并非确保全球霸权的方法，但不应限制对它的使用。

在使用核武器方面，特朗普的行事逻辑同样不外乎如此。

近一年来，朝核危机发酵，美朝对峙升温，这更让特朗普政府在担忧朝鲜核能力提升的同时，坚定地认为加强自身核力量势在必行。

“美国认为，朝鲜拥有核武器的事实，使美国保护日、韩以及美驻东北亚军事基地的延伸威慑战略受到影响。在这种情况下，美国试图通过降低使用核武门槛等方式，对朝鲜拥核形成一种再平衡。”刘卿指出，此外，近年来美国越来越觉得本国常规军备优势被部分削弱，因此希望通过提高核武器使用的可能性，“核”“常”结合，在国家安全战略上也形成一种新的政策平衡。

给全球带来不安

特朗普政府想以武力求平衡，但目前看来，美国核政策的转向将给世界带来的是更多不安。

近来一段时间，在美国国内，限制甚至收回总统核打击权限的呼声不断传出。有分析称，特朗普此前针对朝鲜的一些强硬表态，早已引发美国政界对总统可能贸然发起核战争的忧虑。

对于国际社会而言，美国可能降低核武使用门槛更是一个令人担忧的消息。

共同社引述美国智库“军备控制协会”成员金斯顿·赖夫的观点称，如果美国核使用的情形扩大，将招致全球局势趋于不稳。

“作为拥有全球最庞大核武库的国家，美国核政策的调整，将给现有国际核平衡态势带来冲击，造成系统性的负面影响，一些国家可能因此重新评估核威胁问题，相应调整自身核政策。”刘卿表示，美国如果降低核武使用门槛，将强化其军事霸权，给其他国家树立坏榜样。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布的《2017年全球核力量发展趋势》报告显示，虽然全球核武器数量仍在持续减少，但核武器拥有国都在对其核武库进行现代化升级。其中，美国对其核武库的现代化升级，无论是在力度上还是在规模上，都远超其他有核国家。

分析认为，美国一方面大力推进全球反导体系，一方面积极发展新的“三位一体”核力量，这必将迫使其他有核国家尤其是核大国升级核武库，以维持全球战略稳定性。

其实，即便是美国的盟友，同样为此不安。《日本经济新闻》称，对此前支持奥巴马“无核化世界”构想、主张日本“为无核世界作出贡献”的日本首相安倍晋三而言，面对特朗普政府在核政策上的转变，是配合新变化，还是坚持原有原则，将是一个难题。

“美国盟友的心态很矛盾。一方面，美国降低核武使用门槛，给潜在对手造成震慑，增强对盟友的保护能力；另一方面，如果美国真的使用核武，一旦引发核灾难，首当其冲还是这些盟友。”刘卿说。

不论之后新的《核态势评估报告》究竟将如何定调，如今可以确定的是，特朗普政府选择的方向离“无核化世界”相距甚远，而这将使全球核不扩散进程蒙上阴影。（本报记者 严瑜）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)