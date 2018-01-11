法国的历史、哲学、文学、艺术深深吸引着我（习近平讲故事）

我们都知道，中国共产党老一代领导人中很多是在法国负笈求学的，周恩来、邓小平、蔡和森、陈毅、聂荣臻等人就是他们中的佼佼者。由于这个原因，我青年时代就对法国文化抱有浓厚兴趣，法国的历史、哲学、文学、艺术深深吸引着我。读法国近现代史特别是法国大革命史的书籍，让我丰富了对人类社会政治演进规律的思考。读孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、狄德罗、圣西门、傅立叶、萨特等人的著作，让我加深了对思想进步对人类社会进步作用的认识。读蒙田、拉封丹、莫里哀、司汤达、巴尔扎克、雨果、大仲马、乔治·桑、福楼拜、小仲马、莫泊桑、罗曼·罗兰等人的著作，让我增加了对人类生活中悲欢离合的感触。冉阿让、卡西莫多、羊脂球等艺术形象至今仍栩栩如生地存在于我的脑海之中。欣赏米勒、马奈、德加、塞尚、莫奈、罗丹等人的艺术作品，以及赵无极中西合璧的画作，让我提升了自己的艺术鉴赏能力。还有，读凡尔纳的科幻小说，让我的头脑充满了无尽的想象。当然，法国的歌剧、芭蕾舞、建筑、体育、美食、时尚、电影等在中国也有广泛的吸引力。了解法兰西文化，使我能够更好认识中华文化，更好领略人类文明的博大精深、丰富多彩。

——摘自习近平在中法建交50周年纪念大会上的讲话（2014年3月27日）

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在讲话中，习近平总书记曾引用法国文化中的名句、名篇、名人，展示出了他对法国文化的熟悉和理解。

例如，在阐述中法友谊时，他提到，法国有一句谚语：“一点又一点，小鸟筑成巢。”中国也有一句古语：“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。”

再如，在联合国教科文组织总部阐述文明交流互鉴时，他提到，“我参观过法国卢浮宫，也参观过中国故宫博物院，它们珍藏着千万件艺术珍品，吸引人们眼球的正是其展现的多样文明成果。文明交流互鉴不应该以独尊某一种文明或者贬损某一种文明为前提。”

又如，在同一次讲话中，他引用法国前总统希拉克参观兵马俑之后的评价：“不看金字塔，不算真正到过埃及。不看秦俑，不算真正到过中国。”

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