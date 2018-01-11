习近平集体会见北欧和波罗的海国家议长

1月10日，国家主席习近平在北京人民大会堂集体会见北欧和波罗的海国家议会领导人。芬兰议长洛赫拉、挪威议长托马森、冰岛议长西格富松、爱沙尼亚议长内斯托尔、拉脱维亚议长穆尔涅采、立陶宛议长普兰茨凯蒂斯、瑞典第一副议长芬内等参加会见。新华社记者 王 晔摄

国家主席习近平10日在人民大会堂集体会见北欧和波罗的海国家议会领导人。芬兰议长洛赫拉、挪威议长托马森、冰岛议长西格富松、爱沙尼亚议长内斯托尔、拉脱维亚议长穆尔涅采、立陶宛议长普兰茨凯蒂斯、瑞典第一副议长芬内等参加会见。

习近平说，此次各国议会领导人联合访华，是北欧和波罗的海国家集体同中国开展高层交往的一种新形式，标志着双方政治互信和各领域交流合作进入快速发展的新时代，我对此表示欢迎。

习近平指出，当前，中国同北欧和波罗的海国家关系保持着良好发展势头，双方政治互信稳步提升，务实合作成果丰硕，人文交流日益深入，民意基础更加坚实。中国同北欧和波罗的海国家发展健康、稳定、可持续的双边关系，推进互利共赢的双边和区域合作，不仅符合我们各自国家的利益，也有利于推进中欧全面战略伙伴关系向前发展，契合和平、发展、合作、共赢的时代潮流。双方要始终以相互尊重、平等相待、包容互鉴为原则，尊重彼此核心利益和重大关切，从战略高度和长远角度牢牢把握住双边关系的正确发展方向。要继续保持高层交往势头，加强交流，增进了解，求同化异，扩大共识。要对接各自发展战略，拓展务实合作领域和渠道，特别是加强在“一带一路”倡议框架下的合作，共享亚欧大陆互联互通带来的发展红利。

习近平介绍了中国经济社会发展情况和和平外交政策。他说，中共十九大提出，中国将推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。这是中国特色社会主义理念的应有之义，是新时代中国外交追求的目标，也是世界各国共同努力的方向。中国将继续发挥负责任大国作用，积极参与全球治理体系改革和建设，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，不断贡献中国智慧和力量。

在座的各国议会领导人祝贺中共十九大成功召开，对中共十九大提出的以人民为中心的各项目标表示钦佩，祝愿这些目标顺利实现。他们表示，中国在经济发展、民生改善、减贫脱贫、环境保护等方面取得的成就是历史性的。北欧和波罗的海国家珍视同中国的友谊，愿进一步发展同中国的友好合作关系。

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨参加会见。（记者李伟红）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 01 版）

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