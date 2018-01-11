让世界成为中国的舞台（艺边杂谈）

岁月流金，时光溢彩，中国对外演出公司走过整整60年。作为国家演出公司，中演诞生于1957年，伴随共和国一起成长。在这个特殊的舞台上，人们可以倾听中国文化走出去的足音，观察中国改革开放的进程，感受社会生活和文化的变迁，领略到文化自觉、文化自强、文化自信的大国情怀。

60年来，中演一直是演艺领域中外文化交流的主渠道、主桥梁、主力军。中国优秀表演艺术家经由这座桥梁走向国际舞台。梅兰芳、李世济、戴爱莲、白淑湘、夏菊花、周小燕、闵惠芬、刘德海、刘诗昆、殷承宗、迪里拜尔、谭盾、莫华伦、陈佐湟、汤沐海、郎朗、李云迪……一代代艺术家在这里闪耀出夺目的光彩。世界级重要交响乐团、芭蕾舞团、歌剧院、话剧团、歌舞团、指挥大师、歌唱家、舞蹈家、戏剧家的访华演出，也多数都率先经由中演公司的渠道，更广泛地为国人所知：卡拉扬、小泽征尔、帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯、祖宾·梅塔、皮娜·鲍什、乌兰诺娃、阿隆索、梅纽因、阿什肯纳齐、阿格里奇、伊扎克·帕尔曼、穆特等一个个闪光的名字，一次次登上中演的舞台，屡创辉煌。

早期的中演公司，在新中国成立初期的国际环境中，承担开拓外交的特殊使命。当时正式建交的国家少，对外贸易的规模也不大，文化交流特别是舞台艺术交流发挥了重要作用。通过这条特殊战线，我国外交工作突破一些霸权国家的封锁，与世界很多国家开辟了交往通道。有些国家的领导人，在看完演出后，深夜到酒店拜访中演访问团的团长，进行秘密谈话，要求带话给中国最高领导人。这条通道，即使在“文革”期间，也基本没有中断。

上世纪70年代，中演得风气之先，大批引进国外优秀表演艺术团体和杰出表演艺术家，也组派艺术团体和艺术家走出去，对于我国艺术院校、院团和广大文艺工作者开阔眼界、解放思想，提高业务和管理水平，起到了助推作用。1973年小泽征尔率领美国波士顿交响乐团访华，1979年卡拉扬率领德国柏林爱乐乐团访华，1985年帕瓦罗蒂率领意大利热那亚歌剧院访华等等，都成为标志性事件。

据李德伦、吴祖强等音乐家回忆，这些事件对他们产生了极大影响，甚至改变了很多人的命运。当时的中央音乐学院学生姜建华，拉了一曲《二泉映月》，让小泽征尔感动得泪流满面。小泽征尔非常欣赏他的演出，还将他带到美国巡演，在国际上掀起第一股二胡风潮。

很长一段时间，中央乐团只能演奏中国作曲家的作品。小泽征尔访华后，中国文艺界的领导人认识到，外国音乐曲目并非洪水猛兽，从而打开了中国音乐界的空间和视野。小泽征尓1976年访华时，李德伦、吴祖强、韩忠杰等请他吃饺子。后来这成为一个传统，每次他来华，都会与一帮关系亲密的中国音乐家一起包饺子吃，被戏称为“饺子会”。“饺子会”往往会带来国际音乐界的最新信息和机会。

此后，中演突破原来的外交和官方文化交流渠道，探索开展海内外商业演出，逐渐进入人们的日常生活。新一代广大文艺工作者和知识分子，很多都受到过这些演出的熏陶和影响。紫禁城实景歌剧《图兰朵》首开大型演出的先例。1996年中国国际交响音乐年，以及1997年率先引进代理制全年经营代理中央芭蕾舞团的演出，吹响培养国内高雅艺术观众群体的集结号。几乎从那时起，国内高雅艺术市场被唤醒。

作为全国文化体制改革35家试点单位之一，2004年，中演公司与中国对外艺术展览中心转企改制，组建为中国对外文化集团公司。十多年来，集团建立起以演出、展览、文化旅游、演出院线为核心业务的布局。仅十八大以来，就承担重大国事演出活动50多次；每年在几十个国家和地区、200多个城市举办各类演出达4000场，总观众达1000万人次；演艺产品制作领域，从面向国际舞台的精品《武林时空》《太极时空》《因为爱》，到世界经典音乐剧《妈妈咪呀！》《猫》的中文版等，都为中外观众所瞩目；目前，中演院线在国内拥有70余家成员，在此基础上成立的丝绸之路国际剧院联盟，经过一年的发展，已拥有33个国家和地区的85家成员单位。

中演60年，是通过表演艺术讲述中国故事的60年。中演的核心理念是“让中国成为世界的舞台，让世界成为中国的舞台”。讲好中国故事，增强中国文化的凝聚力、影响力，把一个真实、客观、美丽的中国介绍给世界，是中外文化交流事业在新时代的使命。在无限广阔的舞台上，中演这支国家队，将在中国传统文化的现代化创新与国际化转换方面发挥独特作用，用有体温的文化艺术交流，实现与各国观众和不同文明间的文明互鉴、民心相通。（作者为中国对外文化集团公司党委书记 李金生）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 24 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)