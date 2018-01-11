联合国称3/4在黎叙利亚难民生活在贫困线下

据叙通社转引联合国9日发布的一份调查报告显示，逃往黎巴嫩的叙利亚难民中有3/4生活在贫困线以下，处境艰难，急需国际援助。

根据联合国难民署、联合国儿童基金会及联合国粮食计划署当日发布的一份年度调查报告，自2011年叙利亚危机爆发以来，共有540万人逃往周边国家沦为难民，其中100多万人逃往国土面积仅1万多平方公里的黎巴嫩。

报告显示，在身处黎巴嫩的叙利亚难民中，58％的难民家庭生活极度贫困，每人每天的生活费不足2.87美元。另有一部分家庭生活在每人每天3.84美元的一般贫困线以下，使贫困人口超过难民总数的3/4。

联合国难民署发言人威廉·斯平德勒9日在日内瓦举行的新闻发布会上说，目前这些难民家庭平均每人每月花费98美元，其中44美元花在食物上。借钱购买食品、看病和支付租金的现象非常普遍，每10个难民中就有9人欠债。（记者李潇）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 22 版）

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