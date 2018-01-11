沙特允许女性现场观看足球赛

据沙特《晨报》报道，沙特文化和信息部1月8日发表声明称，将允许女性观看于12日举行的一场足球比赛，以及13日和18日举行的另外两场比赛。首场比赛将在首都利雅得举行，另外两场比赛则分别在红海之滨的城市吉达以及东部城市达曼举行。沙特体育总局在接受《利雅得报》采访时表示，将在这3场比赛后“进行评估”，以期逐步向女性开放其他体育场。

去年10月，沙特体育总局同意从2018年起允许女性进入该国三座体育场观看比赛。官方表示，体育场将为女性看球另辟专区和入口，这些体育场已被要求做好开设餐馆、咖啡馆及安装监控器等相关准备工作。

这并非沙特女性首次走进体育场。去年9月23日沙特国庆日，该国女性首次获准与家人一同进入位于首都利雅得的国王法赫德体育场，观看当日的国庆音乐表演和沙特历史剧，尽管她们仍被要求与单身男性分开就座。在社交网站上，一些沙特人将体育馆内的女性欢呼声誉为一个“历史性”的时刻。

近年来，沙特女性权利逐渐改善。2013年，沙特女性首次进入沙特协商会议。2015年，沙特女性首次获得与男子同等的选举权和被选举权。自去年6月穆罕默德·本·萨勒曼被任命为沙特王储以来，该国一系列提升女性权利的决策被认为是其宏大改革计划的一部分：去年7月，沙特教育部首次允许公立学校女生开展体育活动；9月，沙特颁布皇室法令宣布允许女性驾车，从2018年6月起执行，沙特女性首次获得驾车权。

2015年以来，沙特迈开改革步伐。经济方面，提出旨在促进沙特经济多元化的“2030愿景”计划，以摆脱对石油出口的过度依赖，随后宣布在亚喀巴湾斥资5000亿美元兴建新城；在社会方面，提出宗教改革计划，同时着手提高女性权利和地位，鼓励女性接受更多教育、参与更多社会工作。

随着经济改革计划的推进，沙特人将享有更多的娱乐生活。据沙特《利雅得报》报道，沙特文化新闻大臣阿瓦德去年12月宣布，该国视听媒体局理事会决定解除电影院禁令，将在90天内制定相关政策，并向有意开设电影院的机构颁发许可，后者将被允许从2018年3月起在该国运营。

阿瓦德在声明中称，解除禁令是一个“分水岭时刻”，“通过发展更广阔的文化领域，我们将创造新的就业机会和培训机会，同时丰富人民的娱乐选择”。沙特政府估计，到2030年该国将有300多座电影院投入运营，银幕数量预计达到2000块，将为经济贡献超过240亿美元，并创造3万个就业岗位。（记者 韩晓明）

（本报开罗1月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 22 版）

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