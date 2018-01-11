阿根廷结束经济紧急状态

新年伊始，阿根廷经济显现好转。已经连续7次延期的“公共危机”经济紧急状态没有再次延续，标志着阿根廷最终结束经济紧急状态。

2001年底，阿根廷爆发了罕见的政治、经济和社会危机，阿根廷政府不得不宣布850亿美元主权债务违约，同时宣布本币比索贬值。原本富足的阿根廷人突然贫困，通胀曾经蹿至60% ，失业迅速增加。政府宣布实行金融管制，限制提现和资金外流。2002年1月6日，阿根廷政府宣布实行“公共危机”经济紧急状态法，这一决定允许政府在经济管理中避开国会，动用行政手段干预经济和市场，如固定汇率，禁止石油出口，冻结价格等。

过去16年来，阿根廷历届政府每两年宣布延期经济紧急状态，以保持政府对经济和市场的干预权。实施经济紧急状态时期，政府对公交、电、燃气等公共服务价格实行限制，保护了贫困人口免受高通胀的冲击，但也使政府背上沉重的财政负担，经济长期低迷。阿根廷被国际债券市场拒之门外长达15年。

如今，马克里政府没有再次宣布继续延用这一法令。原因是多方面的：从外部因素看，阿根廷的国际融资环境已经有了明显改善。2016年2月，阿根廷与国际金融机构达成46.5亿美元的赔偿协议，作为回报，阿根廷重新回到国际债券市场。2017年6月，阿根廷首次发行27.5亿美元百年长债，表明阿根廷的国际融资环境有所改善。从内部因素看，阿根廷新一届政府的经济改革措施得到支持，尤其在2017年国会中期选举中，执政党联盟获得胜利，马克里政府的各项措施得到国会多数支持，政府的执政环境改善。

马克里执政两年来，解除了贸易、价格和外汇限制，并计划取消多项补贴，市场作用增加，阿根廷新兴市场国家特征明显。近两年来，阿根廷通胀持续下降，从过去最高时期的60%，降至2017年的28%。阿根廷政府发行的美元债券因其高收益率而受到追捧。本币比索汇率相对稳定，为1美元兑换18比索。从2017年9月起，阿根廷政府已经开始放松了多项经济管控措施，经济持续向好的方向发展。2017年上半年国内生产总值较上年同期增长1.6%，主要增长点是建筑业和制造业，居民在交通、网络和通信业的消费也带动了经济增长。

社会领域也在进行必要改革，以减轻政府负担，推动投资。阿根廷现行经济和社会政策在经历重要变革，如对劳工政策、社会福利政策等，其主要目标是减少财政开支，将有限财力引向拉动经济发展，扩大就业，减少贫困，而不是简单救助。虽然这些政策变化面临较大阻力，甚至发生了严重的街头暴力冲突，但马克里政府的改革方案最终还是获得了议会的批准。

阿根廷政府2018年经济预算报告预计2018年国家经济将增长3.5%，但阿根廷经济仍存在不可忽视的负面因素。阿根廷央行前行长梅尔科尼安指出，2018年国家仍面临四大宏观经济挑战，继续恢复增长，但通胀也将同时增高。在鼓励投资的同时，难以降低财政赤字。物价受到货币贬值的影响而上涨，对外往来账户受境外旅游和贸易逆差的影响，可能更难以平衡。（记者 张卫中）

（本报布宜诺斯艾利斯1月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 22 版）

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