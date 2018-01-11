美股，火爆背后有风险（经济透视）

美国股市2018年开局火爆。道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数与纳斯达克综合指数分别突破了25000点、2700点与7000点，均创下历史新高。上述三大指数在2017年分别上涨了25%、19%与28%。而在过去9年内，上述三大指数分别上涨了195%、209%与356%。此外，英国、日本及一些新兴市场的股市表现也非常亮眼。

造就2017年美国股市牛市的主要因素如下：

第一，美国经济的持续复苏，令美国企业利润显著改善，这是美国股市表现火爆的微观基础。从失业率的走势来看，本轮美国经济复苏已经持续了99个月，是二战后美国经济复苏最长的时期。

第二，尽管美联储2017年3次加息，但美国国内流动性依然充裕，全球市场流动性更是处于非常宽松的状态，这是美国股市表现火爆的流动性基础。

第三，2017年底美国国会通过了税改方案，企业所得税税率显著下调，提振了市场对于上市公司税后利润增长的信心，这是美国股市表现火爆的预期基础。

最后，投资者的风险情绪高涨，追逐风险资产的积极性很高，这是美国股市火爆的情绪基础。例如，衡量美国股市波动性的芝加哥期权交易所波动率（VIX）指数（又名恐慌指数），在过去10年内的平均值为20，在美股近期频创新高的同时，VIX却不断下滑，2017年的平均值降至11，2018年年初则跌至10以下。这一状况在历史上非常少见，反映出投资者对未来股市的乐观情绪。

展望2018年，尽管美国股市上升的动能可能仍将持续，但出现整体20%左右下调的可能性是存在的。这是因为：

首先，当前美国股市的市盈率已经不低。例如，席勒周期性调整市盈率（利用过去10年经过通胀调整的盈利水平计算）今年初已达到33.38，仅次于2001年互联网泡沫破裂前的最高水平，超过了1929年股市泡沫破灭前的水平。这说明美国股市的稳定性相对不足。

其次，美国经济目前可能已处于本轮复苏的中晚期，未来增速进一步上升的概率不高，这可能会影响企业利润增速的进一步增长。事实上，美国目前的复苏主要由居民消费推动，而居民消费增长与股市上升的财富效应密不可分。一旦股市显著下跌，美国经济增速可能出现显著下滑。

再次，由于当前美国经济增速已持续超过其潜在增速，正向产出缺口可能推动通胀率显著上升，而一旦核心通胀率显著上升，美联储就可能加快货币紧缩的节奏。流动性收紧与融资成本的上升，有可能加剧美国股市的调整。

盛极必衰，规律使然。2018年美国股市走势具有很强的不确定性，投资者应警惕和防范风险。

（作者为中国社科院世界经济与政治研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)