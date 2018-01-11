中国贡献加快全球复苏步伐

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世界银行9日发布最新一期《全球经济展望》，上调了2018年全球经济增长预期。报告预计，2018年，全球经济增速将小幅加快至3.1%，较世行去年6月的预测值上调0.2个百分点。世行还将2019年全球经济增速上调0.1个百分点至3%。

专家认为，2017年以中国为龙头的东亚和太平洋地区为全球经济贡献了超过1/3的增速，也注入了信心。全球经济将在2018年迎来金融危机后的全面复苏。

2017年全球经济强劲增长，中国是有目共睹的主引擎

报告指出，在投资恢复、制造业回暖以及全球贸易稳步增长的带动下，2017年全球经济预计增长3%，为2011年以来的最强劲增长。东亚和太平洋地区对2017年全球经济增速的贡献率超过1/3，其中大部分贡献来自中国。

“国际金融危机以来，稳健发展的中国经济始终为全球经济增长贡献动力，也为各国提供了发展机遇。”比利时智库布吕格尔经济研究所高级研究员索特·达瓦兹对记者表示，国际货币基金组织此前报告显示，2017年中国对世界经济增长贡献率超过三成，远远高于其他发达经济体，此次世界银行发布的报告则进一步确认了这一点，中国经济贡献加快了全球经济复苏步伐。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，中国对全球经济的贡献有目共睹，是全方位的。随着中国经济实力的不断增强，越来越多的中国企业走出去。中国海外直接投资数额逐年增加，是世界经济前行的火车头。此外，中国与世界各个市场的贸易额巨大，中国庞大的市场吸收了全球大量的商品。以泰国为例，中国已连续5年成为泰国最大的贸易伙伴。随着“一带一路”倡议的逐步落实，越来越多的中国企业来泰国投资。

世界银行发展经济预测局局长阿伊汗·高斯对本报记者表示，世界银行预计2018年中国经济增速为6.4%，与去年6月的预测值相比调高了0.1个百分点。所有证据显示，得益于持续的财政支持和改革，以及好于预期的出口复苏等因素，中国经济增长虽然放缓，但更加可持续、更加平衡。

此外，世行报告还认为，中共十九大再次强调深化改革，预计将进一步减少过剩产能，逐步消除金融部门的脆弱性，将增长驱动力从资本积累转移到全要素生产率上来。

发达经济体接近潜在增速，新兴经济体需防外溢效应

报告预计，新兴市场和发展中经济体今年将增长4.5%，高于2017年4.3%的增速。然而，随着这一轮全球经济复苏，尤其是发达经济体接近潜在增速，可能会逐步收紧货币政策，这反过来会对新兴经济体产生一些外溢效应。

一个重要问题是，贸易和GDP增长之间的联系已经下降，贸易是生产率增长的引擎，过去几年由于贸易增长比较缓慢，生产率的增长也十分缓慢。世界银行发展经济学局高级局长尚塔·德瓦拉杨对本报记者表示，一些经济发达国家，特别是美国的保护主义情绪日益高涨，以及受英国脱欧影响，将继续加剧当前贸易和投资关系的不确定性。发达经济体的贸易限制可能会对较为开放的经济体造成不成比例的影响。中国出口如果受到严重影响，势必将影响中国经济增长，并可能对该地区产生负面影响。

蔡伟才表示，外溢效应主要是指外商直接投资对东道国相关产业或企业的产品开发技术、生产技术、管理技术、营销技术等方面带来的影响。如何在这一过程中得益，首先必须要制定健全的法律条规，维护本国自身利益。要加速市场化改革，建立完善的产业基础配套能力，并加强人力资本积累和研发能力等基础设施的建设。中国等新兴市场国家应着力吸收外资的先进技术、研发能力、管理技术等稀缺资源的技术外溢效应。在吸引外来投资方面应加强环保意识，提高科技含量，制定长远的发展战略。

达瓦兹指出，尽管相比新兴经济体的高速增长率，欧元区2017年经济增长速度预计仅有2.4%，但这一增长率也超出了市场预期。欧元区通胀率正在向着欧洲央行设定的“接近但略低于2%”的目标迈进。预计2018年，欧元区经济持续增长势头将会继续。随着经济形势的逐渐向好，欧洲央行已经开始逐步削减每月量化宽松规模。对此，新兴市场国家需要密切关注，特别是强化对跨境资金流动的监测与管理，做到提早防范。

“随着全球非常规货币政策的逐步退出，政策制定者们更应该仔细考虑通过其他手段来保证经济增长，并寻找到长期、稳定的政策来持续推动经济前行。”达瓦兹说。

全球经济仍有下行风险，提振生产率改革是当务之急

尽管全球经济全面复苏，但世行报告指出下行风险仍然存在，并对潜在增长率下滑提出了警示。减速一旦成为普遍现象，将影响到占全球GDP65%以上的经济体。如果潜在增长率无法提升，其下滑趋势就有可能延续到下个十年，并可能导致同期全球平均增长率降低0.25个百分点，新兴市场和发展中经济体平均增长率降低0.5个百分点。

世行报告认为，随着经济萧条阴霾消散，政策制定者需要寻找除货币和财政政策工具以外的其他手段来刺激短期增长，并考虑有利于提振长期潜力的举措。

对此，德瓦拉杨表示，面对潜在增长率下滑的风险，促进优质教育和医疗的改革，以及改善基础设施服务，可以显著提振潜在增长率，特别是在新兴市场和发展中经济体。

蔡伟才认为，全球经济面对增速放缓的潜在风险，各国政府应未雨绸缪，平衡经济发展，开拓新的市场，鼓励自由贸易，加强交流合作。以泰国为例，应积极加强与中国市场的连接，大力进行基础设施建设，进一步吸引外资发展本国经济，将“泰国4.0”经济发展规划与中国政府的“一带一路”倡议相配合，相辅相成，取长补短，共同发展。

达瓦兹表示，全球经济增长面临风险，这需要全球共同应对。近年来，中国政府不断着力经济转型，推进供给侧结构性改革，削减过剩产能，改进中国经济发展质量。中国正成为全球经济发展的“引擎”，这方面的改革对全球经济具有重要意义。（记者 吴乐珺 本报驻比利时记者 吴 刚 本报驻泰国记者 林 芮）

（本报华盛顿、布鲁塞尔、曼谷1月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)