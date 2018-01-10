上天3周长高9厘米？日本宇航员“闹乌龙”

原标题：上天３周长高９厘米？日本宇航员“闹乌龙”

新华社东京１月１０日电（记者华义）去年１２月首次抵达国际空间站常驻的日本宇航员金井宣茂日前在社交媒体上称，自己上天才３周身高竟然长高了９厘米！不过他后来尴尬地发现，是自己量错了，实际上只长高了２厘米。

去年１２月１７日，金井宣茂搭乘俄罗斯“联盟”飞船前往国际空间站常驻，他也成为第１２个进入太空的日本宇航员。本月９日，金井宣茂在推特账号上兴奋地发布了一个“重大报告”——自己上天才３周身高竟然增长了９厘米！他声称，这样长个子还是“初中高中以来”的第一次，对自己未来返回地球时身体缩短表示担心。不少日本网友啧啧称奇，感到不可思议。

然而，金井宣茂１０日更新了自己的推特说，国际空间站的俄罗斯宇航员指令长提醒他“９厘米也长得太多了吧”，他于是再次测量，发现自己实际上只长了２厘米。他为自己的这个“假新闻”表示了道歉。

此前，日本宇宙航空研究开发机构有研究称，在无重力状态下，人体脊椎骨间的椎间盘会得到伸展，通常人体会增高１到２厘米，宇航员返回地球后受到重力影响，身高将恢复原状。

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