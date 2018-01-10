原标题：综述：拉美经济复苏进程面临多重挑战

新华社北京１月１０日电 综述：拉美经济复苏进程面临多重挑战

新华社记者宋洁云

２０１７年，拉美经济在连续两年衰退后终于走出低谷，重新步入增长通道。但国际金融机构和经济学家警告说，拉美经济在复苏进程中面临着美联储加息周期冲击、多国政府更迭、财政赤字攀升和贫困人口增加等多重挑战。只有稳妥应对，拉美经济才有望迎来一轮长周期增长而不是昙花一现的反弹。

受世界经济增长乏力、大宗商品价格走低、经济政策调整滞后等一系列不利因素影响，拉美经济在２０１５年和２０１６年出现衰退。巴西、阿根廷等国更是陷入深度调整，从拉动增长的“火车头”成为地区经济的“减速器”。

经过两年的调整和改革，拉美经济摆脱了衰退困境。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）２０１７年底公布报告称，拉美经济当年增长率将达到１．３％，２０１８年增长率将达到２．２％。

世界银行经济学家卡洛斯·韦格分析指出，在拉美地区的这轮经济增长中，大宗商品价格回升幅度并不大，拉美国家通过结构性改革产生的内生动力超过了外部市场改善带来的拉动因素。近年来，拉美国家加大对教育和劳动力市场的改革，增加基础设施投资，这些措施都为地区经济长期发展奠定了良好基础。

联合国拉加经委会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳强调说，美国和中国这两个拉美国家的主要贸易伙伴经济持续向好，为拉美经济开启新一轮增长周期创造了有利的外部条件。

但是，国际金融机构和经济学家警告说，拉美国家面对经济复苏的乐观前景必须保持应有的警醒，对于潜在风险要未雨绸缪，提前采取应对举措。

首先就是美联储加息周期对地区经济的冲击。美联储去年１２月中旬宣布再次加息，拉美金融市场反应总体平静，巴西、阿根廷、墨西哥等拉美主要国家的股市和汇市都没有出现剧烈波动。

美洲开发银行首席经济学家何塞·鲁伊斯认为，美联储加息后拉美市场之所以风平浪静，一方面是因为美联储加息符合市场预期，拉美国家金融市场已提前消化了负面影响，另一方面拉美经济经过两年的结构性调整，金融泡沫明显减小，抵御风险能力增强，市场多元化努力初见成效，对美国市场的依赖程度有所降低。但从中长期看，美联储进入加息周期后对拉美经济的负面影响不容忽视。拉美国家在国际金融市场的融资成本将不断提高。外资可能会加快从部分拉美国家撤离的速度。为避免外资骤然大量流失，部分拉美国家选择跟随美联储加息的节奏，如墨西哥中央银行将基准利率从７％增加到７．２５％。但是持续加息造成的融资和生产成本上升，对地区经济的负面影响不容低估。

其次，巴西、墨西哥、哥伦比亚、巴拉圭等拉美国家今年将举行大选，智利新政府也将于今年３月就职。政治上的不确定性将使投资者趋于保守和谨慎。拉丁美洲银行联合会秘书长乔治·特雷泰内罗说，一些拉美国家政党候选人为赢得选民支持承诺采取新的经济和社会措施。这些措施如果在政府更迭后实施，很可能将打破部分拉美国家之前通过艰苦努力实现的财政和贸易平衡。

世界银行的报告警告说，拉美国家在新一轮经济增长中要注意财政赤字不断增加的负面影响。研究表明，２０１７年，南美国家财政赤字占国内生产总值的比重整体较高。报告指出，如果拉美国家财政赤字继续大幅攀升，将对宏观经济稳定产生不利影响。

此外，墨西哥正在与美国和加拿大重谈北美自由贸易协定，但进展并不顺利。如果谈判最终未能达成新的协议，将对墨西哥经济产生不容忽视的影响。

国际金融机构和经济学家呼吁拉美国家继续推进结构性改革，采取逆周期的货币政策熨平经济波动，减少经济的美元化程度，加快市场多元化布局，实现新经济周期内的持续稳定增长。

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