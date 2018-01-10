原标题：关于南北会谈，朝鲜媒体这样报道

新华社平壤1月10日电（记者程大雨）在外界聚焦9日朝韩高级别会谈之际，朝鲜官方媒体的反应本身也令人关注。朝中社9日晚些时候播发了相关报道，而《劳动新闻》和朝鲜中央电视台10日分别转引了朝中社报道。

【会谈后 朝中社发布联合公报】

朝中社9日晚的报道这样描述：“在全体同胞和国内外极大的期望和关注中，北南高级别会谈9日在板门店南侧'和平之家’举行。”

文章前一部分是对会谈情况的简单介绍，后一部分直接发布了朝韩高级别会谈联合新闻公报的内容。

朝中社报道中文版的截屏。

10日上午刊发的朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》在第四版刊登了朝中社这篇对朝韩会谈的报道。

该报通常刊发6个版，而当天头版头条是一篇社论，标题为《集中全力，强化人民经济的自立性和主体性》。

不过，该报还在第六版刊登了一篇评论文章，标题为《高举民族自主的旗帜》，虽然没有直接提及朝韩高级别会谈，但也体现了朝方对朝韩关系改善的态度。

《劳动新闻》1月10日第四版文章。（新华社记者程大雨摄）

【朝鲜中央电视台次日播报新闻】

朝鲜中央电视台9日没有报道朝韩高级会谈，在10日下午播报了朝中社9日晚的报道。

朝鲜中央电视台一般在当地时间下午5点和晚8点有整点新闻播报，晚10点前后会有新闻精选节目。遇到朝鲜洲际弹道导弹试射、核试验这类重大新闻，会在下午3时整点推出重大播报，一般会提前发布预告。而对领导人金正恩视察等重要活动，该台可能选择下午3点后进行播报，不再提前发布预告。

朝鲜中央电视台有多名新闻播音员，负责日常新闻播报工作。至于国际媒体和观众比较熟悉的李春姬，只有在遇上特别重大新闻时才会出场，比如，朝鲜2017年11月29日发射“火星-15”型洲际弹道导弹。近一年来，李春姬出马的机会仅有几次。

【会谈前 “冷处理”中的“暖铺垫”】

自元旦起，朝韩之间一系列互动就引发国际社会关注。

朝鲜官方媒体分别对1月1日朝鲜最高领导人金正恩发表新年贺词、1月3日李善权的讲话进行了报道。

其中，金正恩在新年贺词中表示，有意派团参加即将在韩国举行的冬奥会。

李善权正是9日朝韩高级别会谈的朝方代表团团长，他在3日讲话中具体提及了朝韩会谈并转述了金正恩对此的表态。他说，朝鲜最高领导人金正恩指出，新年贺词中提出的派遣朝方代表团参加平昌冬奥会一事以及朝韩当局将为此举行的会谈，是改善当前朝韩关系的有意义的良好第一步。

1月9日，韩方代表团团长赵明均（前右）和朝方代表团团长李善权（前左）走入会场。（新华社发，韩国统一部供图）

自3日至9日傍晚，朝鲜官方媒体并没有对朝韩会谈的具体报道，但也在为朝韩关系可能转圜做舆论铺垫。

朝中社近日发表两篇文章，主要是对金正恩新年贺词中有关朝韩关系的表述进行强调与解读，强调了金正恩在新年贺词中提到的营造民族和解氛围、实现朝韩关系改善的必要性与重要意义。

此外，朝鲜中央电视台近日也在反复播放宣传金正恩新年贺词内容的电视宣传片，其中也提及改善朝韩关系对民族和解与统一意义重大、实现朝韩关系破冰等要点，在一定程度上在朝鲜国内为朝韩关系可能发生转圜做好舆论铺垫。（编辑孙浩 王丰丰 据“新华社客户端”报道）

(责编：徐祥丽、王欲然)