外交部：“三九”之际半岛双方释放善意值得鼓励

人民网北京1月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷10日主持例行记者会。记者会答问实录如下：

问：据报道，9日朝韩在高级别会谈后发表联合新闻稿称，双方就平昌冬奥会合作、缓和军事紧张等达成协议。有分析认为，这标志着朝韩僵冷关系取得重大突破。请问中方有何评论？

答：我们注意到国际社会近来一直密切关注朝鲜半岛北南双方开展的一系列互动。

按照中国民间的“数九”，今天是中国民间所说的“三九”第二天。中国有些地方民谣的说法是“三九四九不出手”，有的甚至“一九二九不出手”、“三九四九冰上走”。在半岛形势异常严峻之际，北南双方能够相互伸出释放善意之手并握在了一起，值得鼓励。

中方对朝韩高级别会谈取得积极成果表示欢迎。我们说过，作为半岛近邻，中方一向欢迎并支持北南双方为改善相互关系采取积极举措。在当前形势下，希望北南双方以平昌冬奥会为契机，推动改善关系与和解合作，为缓和半岛紧张局势，推动半岛问题重返对话协商解决的正轨作出积极努力。国际社会应当对此予以充分的理解和支持。

问：据报道，韩国总统文在寅今天在新年记者会上表示，如果条件成熟，随时可以进行韩朝领导人会晤。中方对此有何评论？

答：我刚才的答问已经部分回答了你的问题。新年伊始，朝韩双方就改善相互关系作出了积极姿态，释放了一些善意。刚才记者提问时也讲到，昨天朝韩高级别会谈取得了实实在在的积极成果。这些都是令人高兴、值得鼓励的事情。

我愿重申，中方希望半岛北南双方以平昌冬奥会为契机，推动双方改善关系与和解合作的进程，同时也为半岛问题重回通过对话协商解决的正轨作出积极努力。中方会给予积极支持。

问：《澳大利亚人报》近日援引澳大利亚国际发展与太平洋事务部长的话称，中国在南太的基础设施项目不具成效，还附加了不利的金融条款。中方对此有何评论？

答：澳方有关官员的表态罔顾事实，不负责任。中方已就此向澳政府提出交涉。

长期以来，中国在充分尊重太平洋岛国政府和人民意愿、充分考虑当地发展需要的基础上，向太平洋岛国提供了大量援助。事实证明，中方援助极大地促进了这些国家的经济社会发展，为当地人民带来了实实在在的好处，受到有关国家政府和人民的热烈欢迎。中国的援助在当地是否有成效，这些国家的人民和政府最有发言权。我们希望，澳方有关人士应该反躬自省，而不是对其他国家指手画脚、妄加评论。

问：据报道，韩国外交部长康京和9日表示，韩日两国签署的《韩日慰安妇协议》无法真正解决问题。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关情况。中方在“慰安妇”问题上的立场是一贯和明确的，希望日方正视亚洲邻国和国际社会的关切，以负责任态度妥善处理有关问题。这不仅关乎日本形象，更关乎历史正义。

问：据了解，近期有不少海外同胞遭到假冒中国驻外使领馆名义进行的电信诈骗。来电人自称使领馆工作人员，通知受害者有国内案件需要处理，或者护照需要延期，电话号码也显示为使领馆电话号码。发言人对此有何评论？

答：我们最近接到了中国驻有关国家使领馆报回的电信诈骗案情况。中国外交部高度重视有关情况，已会同驻有关国家的相关使领馆多次就此发布提醒。需要提醒大家的是，中国驻外使领馆不会以电话方式通知中国同胞有涉及国内的案件需要处理，也不会电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办，更不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。来电号码显示为驻外使领馆电话号码，是不法分子采用技术手段进行的伪装。

我在此也提醒广大海外同胞，如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等，务必提高警惕，可拨打中国驻当地使领馆官方网站提供的联系电话，或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线进行核实。

(责编：徐祥丽、王欲然)