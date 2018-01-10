原标题：美神秘间谍卫星“丢失”引猜测

新华社华盛顿１月９日电 综述：美神秘间谍卫星“丢失”引猜测

新华社记者林小春

２０１７年取得大丰收的美国太空探索技术公司，２０１８年新年出师不利。最新消息显示，该公司７日晚为美国政府发射的神秘间谍卫星“祖马”已经“丢失”，有说法称已经落入印度洋，还有人声称这是为进入秘密轨道打掩护。

美国政府目前尚未发布有关“祖马”的消息，但有官员对《华尔街日报》等美国媒体放风说，太空探索技术公司的“猎鹰９”火箭第二级发生故障；还有官员称，卫星和火箭第二级一起坠入印度洋。太空探索技术公司显然不愿意“背黑锅”，两次发表声明暗示卫星“丢失”应与其火箭无关。

当地时间８日晚，该公司对包括新华社在内的多家媒体发布了两句话的简短声明，强调其“猎鹰９”火箭“运行正常”。

９日上午，太空探索技术公司总裁格温·肖特韦尔又发布更详细的信息说：“澄清：在评估了迄今所有数据后，‘猎鹰９’７日晚正确执行了各项任务……与此声明相悖的信息显然都是错的。由于这一载荷的机密性质，我们不能进行进一步评论。”

一些专家的评论似乎支持了太空探索技术公司的看法。美国哈佛－史密森天体物理中心天文学家乔纳森·麦克道尔在推特上写道，美国军方的卫星跟踪网站将“祖马”登记为“美国２８０”，并暗示它完成了至少一圈飞行，这与《华尔街日报》有关卫星未与火箭第二级分离的报道冲突。但也可能是卫星分离时加电未成功导致最终的失败。

麦克道尔指出，火箭第二级使用的卫星支架并非像往常那样由太空探索技术公司提供，而是由客户提供，所以如果是分离问题，问题也许出在支架上面，不是太空探索技术公司的错。

他还表示，许多人猜测“祖马”的“丢失”是为了掩盖它进入了一个秘密轨道，但“这是没有可能的”，“我相信其他专家与我持一致看法”。

荷兰业余天文爱好者马尔科·朗布鲁克在其博客上贴了一张“猎鹰９”火箭第二级落回地球的照片，这是一名荷兰飞行员在发射２个多小时后从苏丹喀土穆北部上空拍摄的，此时火箭第二级应绕轨１．５圈，所以“火箭第二级抵达了轨道，绝不是发射失败”。

“祖马”于７日晚搭乘太空探索技术公司的“猎鹰９”火箭，从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。军工制造商美国诺思罗普·格鲁曼公司代表美国政府安排了这次发射，表示“祖马”将被发射至近地轨道。

但除了名字外，人们对这颗卫星几乎一无所知，也没有美国政府机构出面“认领”它。在７日的发射任务中，太空探索技术公司还成功回收了“猎鹰９”火箭的第一级。也许因为是发射间谍卫星，其网络视频直播也到此结束，未像往常一般通报火箭第二级的情况。

这是太空探索技术公司第三次执行美国国家安全任务。第一次是去年５月，把美国国家侦察局的机密间谍卫星ＮＲＯＬ－７６送至预定轨道；第二次是去年９月，把美国空军的神秘空天飞机Ｘ－３７Ｂ发射升空，执行该飞行器的第５次在轨飞行任务。

太空探索技术公司由马斯克于２００２年创建，总部位于加利福尼亚州，是美国商业航天的代表性企业。２０１７年，美国全年发射２９次，其中太空探索技术公司就占１８次，全都取得成功。美国媒体分析说，此次失败可能会暂时减缓太空探索技术公司商业发射业务迅速扩张的态势。

但太空探索技术公司总裁肖特韦尔称，迄今所有数据显示，“猎鹰９”火箭的设计、运行或其他方面都无需改变，预计不会对接下来的发射安排产生任何影响。

她表示，全新的重型运载火箭“猎鹰重型”火箭已经竖立在发射架上，本周晚些时候进行静态点火测试，稍后进行第一次试飞；该公司同时也准备在３周内利用“猎鹰９”火箭为总部设在卢森堡的欧洲卫星公司发射卫星。

美媒体称美神秘间谍卫星“祖马”可能“丢失”

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