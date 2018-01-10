给队友下药的日本皮划艇选手曾被公认为“笑眯眯的好男人”

人民网东京1月10日电（许永新）9日，日本反兴奋剂机构发布消息称，去年9月日本皮划艇锦标赛期间，32岁的铃木康大选手在给25岁的队友小松正治所喝饮料中掺入违禁药物，小松正治因违反禁用兴奋剂规定被禁赛。

据《体育报知》报道，给队友也是竞争对手小松正治下药的铃木康大，平时却获得周围人的一致好评：“经常笑眯眯的，见人也愿意打招呼，是一个非常好的男人”。2016年时他还与夫人凌香一起开办了一家健身房，而凌香是北京奥运会日本国家队皮划艇选手。

日本国家队皮划艇选手会不断在日本国内外进行集训，一年中有三分之二时间是一起度过的。选手之间以及教练之间关系都非常亲密。在2010年广州亚运会之后，光是日本皮划艇联盟掌握的影响他人的行为就发生过几起，但没有多少人认为是内部作案，因此只停留在让选手提起注意的层面上。皮划艇联盟有关人士表示，这种亲密如家人的做法可能助长了这种行为。

此前曾出现过丢失现金的情况，目前仍在调查之中。皮划艇联盟最早将在3月做出对铃木康大的处分决定。该联盟还将考虑设置饮料的保管场所等，尽力避免同样情况再次发生。

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