俄国防部确定袭击俄驻叙基地无人机的发射地点

据俄罗斯国防部机关报《红星报》１０日报道，俄国防部已确定日前袭击俄驻叙利亚军事基地的无人机的准确发射地点。

报道说，俄国防部确认日前对俄驻叙利亚赫迈米姆空军基地和塔尔图斯海军基地进行攻击的无人机发射自叙利亚西北部伊德利卜省冲突降级区的一个居民点，该地区由叙利亚所谓的“温和反对派”控制。

在２０１７年９月中旬举行的叙利亚问题阿斯塔纳会谈上，俄罗斯、土耳其和伊朗三国就在叙利亚设立４个“冲突降级区”达成一致。按照约定，伊德利卜省冲突降级区由土耳其方面负责监控。

俄国防部已致信土耳其武装部队总参谋长阿卡尔，要求土方做好所负责冲突降级区的停火监控工作并增设观察哨，确保类似攻击事件不再发生。

俄罗斯国防部８日表示，叙利亚境内的武装分子５日晚首次利用载有爆炸物的攻击型无人机对俄罗斯驻赫迈米姆和塔尔图斯的军事基地展开攻击，不过所有无人机均被俄军击落或控制，没有造成人员伤亡和物质损失。

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