俄海军接收卡－27M最新改进型反潜直升机

俄罗斯国家技术集团旗下的俄罗斯直升机公司９日在其官方网站发布公告称，该公司已按照国防订单要求向俄海军交付第一批卡－２７Ｍ最新改进型反潜直升机。

公告说，俄罗斯直升机公司已率先向俄波罗的海舰队交付了第一批卡－２７Ｍ反潜直升机，随后将向太平洋舰队和北方舰队交付同型号直升机。

公告指出，卡－２７Ｍ装备了现代化战场信息实时传输系统，能实现其与海上指挥部、地面指挥部、其他直升机间的信息实时传输，大幅提高了侦测敌方舰船与反潜作战能力。该型号直升机在交付前已在测试中心通过了完整的系统测试，并得到了试飞员的好评。

卡－２７Ｍ反潜直升机属于卡－２７多用途直升机家族。目前，卡－２７系列直升机已成为俄海军航空兵直升机部队的中坚力量，能够提供海上空中侦察、反潜警戒、搜索侦测、搜救、运输等多种任务。

近年来，俄罗斯加快军队现代化建设，重点进行武器装备现代化升级。根据俄武装力量换装计划，２０２０年前俄军现代化武器和军事技术装备比重应达到７０％。俄海军方面此前也表示，将改造升级目前所有在役的老旧型卡－２７系列直升机。（记者 王晨笛）

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