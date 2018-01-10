秘鲁总统对内阁进行大改组

秘鲁总统库琴斯基９日对内阁进行大改组，９名新任部长在总统府宣誓就职。这是秘鲁内阁自去年１２月总统弹劾案引发政坛震荡以来的一次大调整。

在新内阁中，部长会议主席（总理）、经济财政部长、司法部长、环境部长等１０名成员留任，外交部、国防部、能矿部、生产部、劳工部等部长职位易人。

由于以人民力量党为首的所有反对党均拒绝入阁，新内阁仍只由执政党和自由派人士组成。

在当天的就职仪式上，库琴斯基表示，国家民主进程中出现分歧是正常现象，政府将不懈努力，通过政治对话争取实现全国和解的目标。他呼吁民众团结起来，配合政府做好工作，为消除贫困和社会不公、改善治安和整治腐败等国家大计共同努力。

去年１２月１５日，秘鲁国会投票通过反对党议员以库琴斯基涉嫌巴西奥德布雷希特公司腐败案为由发起的弹劾总统动议。２１日，秘鲁国会对总统弹劾案进行表决，支持票未达到国会总议席数的三分之二，弹劾案被否决。尽管库琴斯基涉险过关，但总统弹劾案在秘鲁政坛引起轩然大波。

去年１２月２４日，库琴斯基宣布对前总统藤森实行人道主义赦免的决定，再次引发争议。内阁及执政党内部就该决定产生分歧，３名内阁部长、２名总统顾问及中央政府多名高官陆续辞职，３名执政党议员宣布退党，执政党在国会１３０个议席中只剩下１５席。与此同时，反对与支持该决定的秘鲁民众走上街头举行示威游行。

由于秘鲁朝野的政治分歧并未消除，弱势政府同反对党联盟控制的国会之间的矛盾依然存在，秘鲁今后局势的发展很大程度上将取决于新内阁争取国会信任投票的谈判进展以及国会反腐败调查委员会对奥德布雷希特公司腐败案的调查结果。（记者张国英 贾安平）

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