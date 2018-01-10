美国加州发生泥石流至少13人死亡

美国加利福尼亚州圣巴巴拉县警方９日说，冬季风暴所引发的泥石流在该县造成的死亡人数已经上升至１３人。

圣巴巴拉县警察局长比尔·布朗在当地时间下午４时举行的发布会上证实，已经有至少１３人在泥石流中遇难。布朗表示，警方和其他部门正在积极展开救援行动。随着救援工作的推进，遇难人数可能还会增加。

据警方消息，至少有２５人在泥石流中受伤，约５００名来自当地以及加州各地的消防员加入了救援行动。在一些难以通行的地带，有关方面出动直升机协助撤离工作。目前，救援人员正全力协助被困在罗梅罗峡谷地区的约３００名居民撤离。

圣巴巴拉县消防局发言人迈克·伊莱亚森对新华社记者表示，目前尚无法证实有多少人失踪，房屋损毁情况也正在统计中。加州国民警卫队也派遣人员加入救援行动。

泥石流还造成当地多条主要道路被迫临时关闭。圣巴巴拉县消防局在推特上公布的图片显示，通过该地区的一条铁路线被泥石流冲下来的乱石和淤泥阻断。美国国家气象局当天傍晚公布的卫星云图显示，冬季风暴云团正在离开大洛杉矶地区，降雨将逐渐停止。

加州大学圣巴巴拉分校的学生苏菲·曾告诉新华社记者，当天凌晨开始的狂风暴雨给正准备期末考试的学生造成严重不便，该校的期末考试已经因为上个月的重大山火威胁而被迫推迟了一次。学校当天发布通知，提醒学生们留在室内以确保人身安全。

南加州８日遭遇今年第一场冬季风暴带来的强降雨。降雨９日凌晨在圣巴巴拉县、文图拉县等地引发泥石流灾害，多所民房被冲毁。这一带是上个月南加州山火的主要灾区之一，植被在大火中遭到严重破坏。（记者 高山）

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