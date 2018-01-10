洪都拉斯北部加勒比海域发生7.8级地震

特古西加尔巴消息：洪都拉斯突发灾难监测局９日发布消息，该国东北部加勒比海域当天２０时５１分（北京时间１０日１０时５１分）发生７．８级地震，暂无人员伤亡或财产损失报告。

洪都拉斯突发灾难监测局当晚在社交网站上发文说，此次地震震中位于该国东北部加勒比海域的大天鹅岛附近，震源深度３３千米。该国加勒比海沿岸的拉塞伊瓦、圣佩德罗苏拉等城市均有强烈震感。截至目前，尚未收到该区域反馈的人员伤亡或财产损失报告。

洪都拉斯总统胡安·埃尔南德斯当晚呼吁当地民众保持冷静，并表示“民众遭遇到任何困难和危险都可以通过报警电话及时向政府求助”。

此外，美国地质勘探局在地震刚发生时将其测定为７．８级，随后更正为７．６级。该机构还向震中周边的中美洲及加勒比海各国发出了海啸预警。

洪都拉斯位于中美洲北部，西临太平洋，东濒加勒比海，处于太平洋板块和加勒比板块的夹缝中，属于地震频发国家，每年监测到的大小地震接近百次。（记者刘璇 许雷）

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