联合国称四分之三在黎叙利亚难民生活在贫困线以下

联合国９日发布的一份调查报告显示，逃往黎巴嫩的叙利亚难民中有四分之三生活在贫困线以下，处境艰难，急需国际援助。

根据联合国难民署、联合国儿童基金会及联合国粮食计划署当日发布的一份年度调查报告，自２０１１年叙利亚危机爆发以来，共有５４０万人逃往周边国家沦为难民，其中１００多万人逃往国土面积仅１万多平方公里的黎巴嫩。

报告显示，在身处黎巴嫩的叙利亚难民中，５８％的难民家庭生活极度贫困，每人每天的生活费不足２．８７美元。另有一部分家庭生活在每人每天３．８４美元的一般贫困线以下，使贫困人口超过难民总数的四分之三。

联合国难民署发言人威廉·斯平德勒９日在日内瓦举行的新闻发布会上说，目前这些难民家庭平均每人每月花费９８美元，其中４４美元花在食物上。借钱购买食品、看病和支付租金的现象非常普遍，每１０个难民中就有９人欠债。

斯平德勒说，合法居留权问题使难民的境遇更加艰难，没有合法身份使他们无法登记结婚、就业和享受医疗服务，子女上学也非常困难。目前只有１９％的家庭报告说成员都有合法居住权，低于２０１６年的２１％。同时，在被调查的１５岁以上的叙利亚难民中，７４％的人没有在黎巴嫩的合法居留权。

根据联合国难民署统计，截至去年１２月初，２０１７年用于援助在黎巴嫩的叙利亚难民所需的资金只有３６％到位。（记者 王建刚）

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