法媒热评马克龙访华“成果斐然”

法国总统马克龙于１月８日至１０日对中国进行国事访问。两国元首就双边关系和重大国际问题深入交换了意见，决定在相互信任、互惠互利原则的基础上进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平。法国一些主流媒体认为，马克龙此次访华“成果斐然”。

法国销量第一的《费加罗报》报道说，马克龙此次访华期间，从应对气候变化到捍卫多边主义，与中国领导人就全面深化合作、共同应对全球挑战达成一致，“在外交领域成果斐然。”

《费加罗报》网站发表的文章《法国为何应进一步和中国合作》中还提到，法中两国都处于经济重大转型阶段，有众多互利互惠的机遇可以共同开发。法国企业可以在新能源、垃圾处理、养老、旅游、文化等产业扩大中国市场份额，中国投资可以为法国项目提供资金，活跃市场氛围，还能为法国创造就业。两国企业也能在“一带一路”覆盖的国家联手开拓市场。

法国《回声报》报道说，马克龙用“信任、坦诚和建设性”来形容他和习近平主席的交流，他还对“一带一路”表示支持，认为这一倡议符合法国和欧洲的利益。同时，访问期间马克龙多次强调对中国投资的欢迎。

法国《世界报》发表题为《马克龙想和中国建立信任》的文章说，马克龙“向中国文化致以深深敬意，赞扬中国在应对气候变化方面发挥了引擎作用”。

在《世界报》网站上，法国国家科学研究中心经济学家若埃尔·吕埃发表专栏文章说，中国和法国作为两个经济大国和联合国安理会常任理事国，为勾勒新全球化的清晰轮廓做出了贡献，可以携手开创未来。（记者 韩冰）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)