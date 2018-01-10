移动支付在印度逐渐普及 潜力巨大

对于印度这样的传统现金社会来说，移动支付逐渐普及让人感到兴奋。曾经留学中国，熟知支付宝和微信的小伙子乔普拉日前在首都新德里的一家咖啡馆里兴奋地对记者说：“我完全没有想到回国就能用上印度版支付宝（ＰＡＹｔｍ），太让人兴奋了！”

这位曾在中国生活了三年的印度青年对现在的消费便捷状态很满意，手机支付让他感觉在德里生活与在上海没太大区别。

数年前，印度政府提出“数字印度”概念，并呼吁民众在日常交易中使用无现金支付方式。随后出台的废钞令在一定程度上加速了无现金支付进程的步伐。印度政府雄心勃勃地提出２０１７年度完成２５０亿次无现金交易的目标，目前支付方式已多达十几种。

数据显示，互联网企业趁着政策红利加速扩张，ＰＡＹｔｍ在短短两年内注册用户突破２亿，并在２０１６年完成１０亿次平台交易。其线上线下用户也均达到百万家。另外两家线上支付企业ＭｏｂｉＫｗｉｋ和Ｆｒｅｅｃｈａｒｇｅ紧随其后，用户规模也突破千万。

在印度国内企业发展方兴未艾之际，国际巨头也不甘落后，谷歌和亚马逊都在去年在印度推出自己的线上支付方式，希望能够尽快获得更多市场份额。

印度工业信贷投资银行的银行间合作主管皮尤什库马尔表示，无现金支付将给银行带来更多的业务流量及利润。不过，在此之前，政府应该尽快让每个印度人都能拥有银行账户。“毕竟，还有五分之一的印度人从没进过银行”，他说。

新德里政策研究中心研究员亚米妮认为，印度推广无现金支付还有不少问题需要解决，除个人账户和银行终端设备等硬件不足以外，个人受教育程度也是另一亟待提高的问题。“至少每个人都需要会使用ＰＯＳ机和智能手机吧”，她表示。对于人口数量庞大的印度来说，“数字印度”迟早都会到来，但过程并非没有波折。（记者赵旭）

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