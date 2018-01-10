美国开展“守护神行动” 一印度男子成为被剥夺美国籍第一人

人民网讯 据美国媒体报道，美国展开清理以非法渠道入籍者行动，一名印度裔男子成为这项行动中被剥夺美国籍的第一人。美国司法部1月9日宣布， 辛格居住的新泽西州的一名联邦法官1月5日吊销了辛格的美国国籍，使他退回到合法永久居民身份，并且有可能被递解出境。

美国司法部的声明说，这是“守护神行动”( Operation Janus)处理的第一起案件。美国国土安全部发起的这项行动发现，有31万5千名移民在政府的数据库中没有指纹记录。声明说，“其中一些人可能试图规避入籍程序中针对犯罪记录和其他方面的背景调查。“司法部说，辛格丧失公民资格是美国公民及移民服务局(USCIS)向司法部移送的日益增加的案件之一。不过，司法部没有透露具体数字。

美国联邦检察官说，今年43岁的巴林德·辛格在1991年进入美国时没有任何旅行证件，并且在通过和美国公民结婚而申请公民身份时没有透露他曾被下令递解出境。美国移民局计划根据“守护神行动”再向司法部移送1600起案件（老任）

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