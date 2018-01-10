俄质疑俄军事基地遭无人机袭击时美军侦察机为何现身

俄罗斯国防部９日发表声明，质疑为何无人机袭击俄军事基地时美军侦察机出现在附近。

声明说，令人奇怪的是，当叙利亚境内的武装分子５日晚首次利用载有爆炸物的１３架攻击型无人机对俄罗斯驻叙利亚赫迈米姆和塔尔图斯的军事基地展开集群式攻击时，为何隶属美国海军的波塞冬型侦察机在俄上述两个基地之间盘旋了４个多小时，美军侦察机盘旋高度在７０００米左右。

俄罗斯国防部说，它在８日公布的有关叙利亚武装分子袭击俄驻叙军事基地的新闻中并没有指明袭击的参与方以及无人机的相关信息，但美国国务院官员却声称，对俄军事基地发动袭击的无人机在市场上很容易获得。美官员的言论让俄罗斯感到担忧。

俄国防部表示，美国国务院官员所指的哪些技术很容易在市场上获得，这一市场到底在哪里，这些都需要美方澄清。

俄国防部认为，即便是武装分子想对无人机遥控进行编程或者通过ＧＰＳ导航系统投掷爆炸物，他们只有在获得发达国家技术支持的情况下才可能做得到。更何况，并非每个国家都拥有通过卫星数据来确定袭击目标准确参数的能力。叙利亚的“恐怖分子”不久前还没有掌握这些技术。

俄罗斯国防部８日表示，装载有爆炸物的１３架攻击型无人机５日夜间对俄罗斯驻叙利亚的赫迈米姆和塔尔图斯军事基地展开集群式攻击。其中７架无人机被俄军防空火炮击落，另外６架无人机被俄军方控制。这次袭击没有造成俄方人员伤亡和物质损失。（记者周良）

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