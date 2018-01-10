日本“第一届翻译研究会”在东京举行

人民网东京1月9日电（记者 刘军国）由东日本汉语教师协会主办、中日翻译家协会和日本世界微型小说研究会协办的日本“第一届翻译研究会”1月6日在东京举行。

东日本汉语教师协会会长、日本大学教授吴川在演讲中介绍了近年来中国翻译学研究的新动向，指出目前中国翻译学研究领域呈“翻译学”“译介学”“译文学”三种模式鼎立局面，三者既有共同内涵又有不同外延。

国学院大学原教授渡边晴夫的研究和翻译的主攻方向是中国的微型小说，迄今已经翻译了600篇左右。82岁的渡边晴夫在演讲中详细介绍了自己从事翻译的经历，例举了许多翻译的细节和注意事项，指出许多难译词汇往往在于它具有特殊的社会文化意涵，只有深刻理解这些意涵才能够找到最恰当的翻译方法。

随后，北京外国语大学教授徐一平、国学院大学枥木短期大学教授冢越义幸、县立广岛大学教授侯仁峰、文教大学教授山田忠司分别发言。最后，与会的听众们也纷纷进行提问，台上台下共同探讨、各抒己见、切磋琢磨、乐在其中。

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