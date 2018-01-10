周立波在美被控非法持枪等五项罪名 法庭拒不认罪

人民网讯 据美国中文网援引美联社等综合报道，此前在美国被捕的中国喜剧名人周立波的持枪涉毒一案9日在纽约州纳苏郡(Nassau County)地区法庭开庭审理。

据美联社报道，周立波9日出庭时对被控的五项罪名拒不认罪，包括二级非法持有武器、非法持有枪械、四级非法持有武器、七级非法持有管制药物及违反交通法规。周立波的律师斯卡林（Stephen Scaring）称当事人对此案十分有信心。律师称，周立波当时是在开车，但是不清楚那些物品是怎么到他的车里的。

据《世界日报》报道，本案下次开庭日期定于2月1日。检方指出，若最重控罪二级持有武器罪名成立，周立波将面临3年半到15年的刑期。

2017年1月18日午夜，长岛纳苏郡警方在长岛莱亭顿拦下一辆奔驰车，搜查汽车时发现了一支手枪和两袋毒品，还发现司机在开车时打电话，当下立即逮捕这两名嫌疑人。查证后，警方证实被捕者之一是中国喜剧名人周立波，另一人则是麻省理工学院博士唐爽。二人次日在纳苏郡地区法庭过堂，周立波被控二级非法持有武器罪、非法持有枪支罪与七级非法拥有管制药品罪；唐爽被控非法持有枪支罪，二级非法持有武器罪与七级非法持有被控物品罪。法官此前将周立波的保释金定为5000美元。

据《世界日报》此前报道，此案中另一名被捕的中国男子唐爽已于2017年7月被法庭撤销了全部指控。唐爽被捕时在纽约州立大学担任教职，被捕当天则是作为翻译随周立波去参加活动。（老任）

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