追寻先辈足迹 弘扬报国光荣传统

人民网东京1月9日电 习近平主席给莫斯科大学中国留学生的回信宛如一缕春风沁入了留日学子的心田。2018年新年长假，学子们出游地点和悄然发生变化，东京内山书店、爱全公园、早稻田大学史料中心、横滨山手中华学校、荒尾市宫崎兄弟资料馆、仙台医专阶梯教室旧址，先驱学长们留下过光辉足迹的地方，吸引了当代的学弟学妹竞相前往瞻仰。

1月7日上午，东京大学、东京工业大学、筑波大学、横滨国立大学等20余所大学的50余名留学生齐聚东京都神保町旧书街，沿着留日学长曾经探寻真理的足迹，感受他们“驱除鞑虏，恢复中华”的豪情壮志、“为中华之崛起而读书”的爱国情怀、“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的民族骨气。随后，学子们聚集到神保町公民馆，分享参观感想，畅谈学习习主席回信的感悟。

学子们一致表示，收到主席的回信已过一周，但内心仍无法平静。百余年前，孙中山、周恩来、陈独秀、李大钊、鲁迅、郭沫若、郁达夫等一大批仁人志士和革命先驱为追求真理、救国救民东渡日本，在中国民主革命与新中国建设的伟大历史画卷中写下了极为动人和精彩的篇章。今天，以习近平同志为核心的党中央为我们描绘了实现中华民族伟大复兴“中国梦”的宏伟蓝图，作为新一代的留日学子要继承学长们爱国报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成才，把学到的本领奉献给祖国和人民。

东京大学医学博士阿依努尔·吐尔地说，人人追求进步，行业才能强大；行行追求卓越，国家才能强大。我就是想通过留学，提高自己的本领，用更好的医术服务家乡的患者，成为患者眼中的好大夫，成为国家的好公民。

横滨国立大学国际贸易专业硕士生吴华章表示，祖国强大是我们留学生坚实的后盾，特别是面临突发事件时，想到祖国永远在线，我很安心。我曾经协助使馆教育处老师处理过几起留学生领保案件，他们的专业和热心让我感受到了来自祖国的温暖，甚至让日本警察也竖起大拇指。

庆应义塾大学经济专业本科生李瑞奇表示，以前总认为报效祖国是一个抽象的概念，似乎只有为国战斗、牺牲才叫报国。现在我明白了，作为留学生，我们可以通过学习国外先进的知识和技术，将来成为像黄大年老师那样的某一领域的尖端人才，投身到报效国家的行列，为祖国的现代化建设贡献力量，这将是和平时代最真挚的报国行动。

东京海洋大学海洋专业硕士生房璐表示，21世纪是海洋的世纪，海洋大国在海洋资源、海权以及海洋经济等方面的竞争日益激烈，我要刻苦钻研海洋渔业科学，学习日本先进的渔业管理方案，将来报效祖国。

东北大学城市建筑专业硕士生邵琪表示，100多年前，鲁迅在仙台决定弃医从文，开辟了他的救国之路。今天，这里聚集了近千名的中国留学生，他们正在为实现中华民族的伟大复兴加倍努力，积攒功力。我们很荣幸生活在这个新时代，十九大提出的三步走战略，我们这一代人不仅是见证人，更是参与者和建设者。

东京地区学友会副会长金洪善表示，拳拳赤子心，耿耿桑梓情！明天是周恩来总理逝世42周年的日子，也是当代留学人员楷模、地球物理学家黄大年教授逝世1周年的日子。作为新时代留学生，继承留日先辈光荣传统，不忘初心，牢记使命，用自己所学的知识和本领报效祖国，只有这样才能不负党和国家的殷切期望。（乔颖、田泓）

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