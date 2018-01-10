联合国秘书长对朝韩高级别会谈取得进展表示欢迎

联合国秘书长古特雷斯 殷淼摄影

人民网联合国1月9日电（记者 殷淼）联合国秘书长古特雷斯9日通过新闻发言人发表媒体声明，对朝韩高级别会谈取得的进展表示欢迎，认为朝韩重启和增强对话渠道对于缓解地区紧张局势至关重要。

声明说，联合国秘书长古特雷斯对1月9日朝韩高级别会谈取得的进展表示欢迎，特别是双方同意努力缓解军事紧张局势，举行军事会谈，重开朝韩军事热线等。古特雷斯认为，重新建立和加强对话渠道对于降低误判或误解造成的风险，以及减少该地区的紧张局势至关重要。

声明说，古特雷斯对朝鲜民主主义人民共和国派遣代表团参加平昌冬季奥运会的决定也表示欢迎。正如联合国大会认可的一样，举办奥运会可以在国家之间营造一个和平，宽容和理解的气氛。古特雷斯说，这在朝鲜半岛及其他地区尤其重要。

声明还说，联合国秘书长古特雷斯利用这一机会对各方为缓解紧张局势所做的努力表达感谢。他希望这种参与和努力将有助于恢复真诚对话，实现朝鲜半岛的可持续和平与无核化目标。

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