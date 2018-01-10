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德国出口连续三年强劲增长

2018年01月10日09:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网柏林1月9日电（记者 冯雪珺）据德国统计局9日消息，德国2017年11月的出口额达1165亿欧元，进口额达928亿欧元。出口额比2016年11月份增长8.2%，进口额增长8.3%。德国的出口已连续三年保持前所未有强劲增长。其中德国出口到欧盟成员国的货物总额为679亿欧元，进口额为621亿欧元。与2016年11月相比，出口到欧盟成员国的金额增长了8%，进口额增长了9.5%。在欧元区内，2017年11月的出口额为430亿欧元（增长9.1%）， 进口额为431亿欧元，增长9.5%。

2017年11月德国对非欧盟成员国的出口额为485亿欧元，进口额为307亿欧元。与2016年同期相比，针对非欧盟成员国的出口额增加了8.4%， 进口额增加了5.9%。德国联邦外贸与投资署的总经理尤尔根·弗里德里希表示，2017年11月德国出口增长数据，显示了全球对“德国制造”货物的热衷。与欧盟成员国的外贸增长是主要原因。德国企业将从中受益。

(责编：贾文婷、常红)
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