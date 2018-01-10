南非开普敦干旱税问询延迟至15日 若通过将于二月份实行

人民网约翰内斯堡1月9日电 （刘畅） 上个月，南非开普敦市政府提出征收临时干旱税公众问询，原定于12日结束的问询将延长到15日。截至8日下午1点，已经收到4.5万条意见，其中大多数反对征收干旱税。

大开普敦市民联盟主席菲利普·巴姆（Philip Bam）表示，南非12月份是圣诞假期期间，许多的开普敦市民都将休假外出游玩，开普敦市政府在此时开展问询应是有意为之。尽管如此，问询仍然收到了大量的反馈意见。

干旱税预计从2018年2月份开始向市民每月征收干旱税，至少历时三年，且争取每年征收总额上涨10亿兰特。

有人建议，该费用应适用于不同价值的住宅型和商业型房地产。例如，一栋价值60万兰特的住宅每个月需要支付35兰特，而价值5000万兰特的住宅每月需支付2800兰特。价值50万兰特和5亿兰特的商业房产需支付60兰特和5.6万兰特。

12月份，开普敦市政府表示，为了保证2018年5月份开普敦市水资源不会干涸，干旱税的征收是十分必要的。所收税费将用于改善该市水利基础设施项目，并不带有惩罚性。

据悉，在770814户家庭中，仅有464216个家庭受到干旱影响。目前，开普敦市每天从亚特兰蒂斯含水层（Atlantis Aquifer）增加500万升抽取量，且从泉水中再抽取200万升。

(责编：贾文婷、常红)