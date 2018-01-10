渥太华地区中国留学生：唯有我强才能国强，我强助国强

人民网渥太华1月8日电（记者吴云）当地时间1月7日驻加拿大使馆教育处召开学习习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信座谈会。来自渥太华地区的中国学联代表、留学人员代表、汉语教师等20余人参加。

渥太华地区国家公派留学人员联谊会主席、加拿大渥太华大学博士生闫晓惠说：“读完习总书记的回信，我脑海中涌现出的四个字就是“留学报国”。在具体的行动上，就是要增强本领。既要对我们的国家和文化感到自信，又要清楚地看到我们国家面临的机遇和挑战，自己是从事水利方面研究的，加拿大的很多做法值得我们学习借鉴，我希望利用我学习和掌握的知识为国内的城镇化方面的改革尽一份力量”

亚岗昆学院中国学生会范子霖表示：“学习了习总书记给莫斯科大学中国留学生的回信之后让我很受触动”。她说，我们这代青年人的历史使命就是构建人类命运共同体，让中国走向世界，让世界拥抱中国。中国特色社会主义道路来之不易，是我们170年由衰到盛历史进程的结晶。唯有我强，才能国强，我强助国强，学好本领，报效祖国。

加拿大国家研究理事会访问学者张引弟说：“读了习总书记的回信，非常感动和激动。感谢国家为留学人员提供经费资助，我们要把感恩之情转化成动力，努力学习，拓宽视野。希望回国之后与加拿大在经济、技术上达到深度合作，做好桥梁纽带，推进我国能源与环境的发展。”

其他与会人员也都纷纷表示感谢习总书记的新年问候和亲切关怀，定会牢记总书记的殷殷嘱托，胸怀理想、脚踏实地，把学到的本领带回国内，奉献给祖国和人民。

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