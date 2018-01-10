波兰政府改组内阁替换外长和防长

人民网华沙1月9日电（记者暨佩娟）波兰总统杜达9日在首都华沙任命了包括外交部长和国防部长在内的9位内阁部长。

在当天举行的任命仪式上，杜达宣布任命亚采克·恰普托维奇为外交部长，特雷莎·切尔文斯卡出任财政部长，原内务和行政部长马里乌什·布拉什恰克出任国防部长，内务和行政部长一职由约阿希姆·布鲁金斯基接任。杜达还任命耶日·克维钦斯基为投资和发展部长。除上述部门外，环境、卫生和基础设施等部门也更换了部长。

这是总理莫拉维茨基去年12月11日宣誓就职以来首次改组政府。 9日当天，莫拉维茨基还飞往比利时，与欧盟委员会主席容克举行会面。

分析人士认为，波兰政府此次更换了外交、国防等关键部门的部长，是要向欧盟示好，缓解波兰与欧盟在环境政策和国防等领域的紧张关系。美国《华尔街日报》对此评论称，波兰新总理在访问布鲁塞尔之前的几个小时里，解雇了他的政府中最持民族主义观点的成员，目的是缓解与欧盟的紧张局势。德国之声广播电台称，波兰内阁改组“显然是要改善与欧盟的关系”。

波兰一家咨询公司的管理合伙人米豪·科拉科夫斯基对人民网记者表示，这几位新任的部长都是新鲜的面孔，非常能干。新外长恰普托维奇不是职业外交官，但他是一位很有见解的学者，应该能使波兰和欧盟的关系趋于平静。而且，除了波兰司法部长齐比布罗以外，波兰政府内阁几乎所有强硬派部长都被替换下来。这足以证明，波兰总理的更换并不仅仅是一场公关活动，新上任的总理莫拉维茨基也比前任总理希德沃拥有更高的独立性。

2015年10月，波兰执政党法律与公正党开始推行一系列司法改革，遭到欧盟的批评和反对。去年12月，欧盟委员会以波兰司法改革“严重违反法治原则”为由，史无前例地建议欧盟理事会启动《里斯本条约》第七条。该条款属于“惩罚条款”，若相关审查最终通过，波兰将遭受暂停表决权等惩罚。

欧盟即将开始就新的七年预算进行谈判，以决定哪些成员国获得欧盟的基金，而波兰目前是欧盟基金最大的净收益国。波兰雇主协会主席顾问、大成律师事务所欧洲战略投资总裁、欧洲丝路委员会主席斯拉沃米尔·马伊曼对本报记者表示，2019年对波兰而言是非常关键的一年，如果波兰失去了欧盟基金，可能会寄希望于中国对波兰提供资金。

波兰将在2018年底举行地方选举，2019年举行议会选举，2020年举行总统选举。

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