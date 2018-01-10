广西三江，冬育茗香。图为在三江侗族自治县古宜镇马湾茶场，一名妇女在茶叶苗圃内育种茶苗。梁克川摄（新华社发）

中国茶产业如何紧抓“一带一路”建设历史机遇、闯出一条依靠品牌价值突围自强的国际化新路？日前召开的“新时代‘一带一路’闽商国际化之路峰会”对这一问题进行了深入探讨。

千百年来，中国茶借由陆上、海上丝绸之路早已“播种”全球，成为世界感知中国文化的一个窗口，更成为中外商旅往来、相互理解与沟通的媒介。当下，随着“一带一路”建设深入推进，中国对外开放进入新时代，为中国茶更好走向世界提供了新路径与新机遇。

然而，机遇背后也有不容忽视的挑战。专家指出，茶叶外贸“大而不强”的局面并未得到根本改变，其中一个重要原因就是中国茶缺少叫得响的大品牌，导致产品在海外市场的知名度、美誉度长期偏低，市场拓展艰难而缓慢。

全国工商联原副主席、中国民营经济研究会会长庄聪生表示，“一带一路”建设正向纵深推进，希望闽商认清中国茶产业现状，敢为人先、勇于担当，重塑中国茶品牌价值，将中国茶推向国际。

2017年9月，在厦门举办的金砖国家峰会上，福建茶叶大放异彩，成为款待与会各国元首和政要的礼品，向世人展示了中国茶的独特魅力。曾作为当时峰会指定用茶的华祥苑工作人员登台，为与会者讲述“金砖会晤”背后鲜为人知的故事。“提到葡萄酒，很多人会想到法国红酒；说到茶，自然首推中国茶，然而却很难举出具有代表性的国际化品牌。”华祥苑董事长肖文华表示，“随着‘一带一路’建设全面推进，中国茶要走向世界、进而树立起国际化品牌，企业必将发挥不可替代的作用。”（记者 张永恒）

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