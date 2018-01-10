名古屋中国春节祭越办越兴隆

图为少林武僧团助阵表演。吕少威摄

2018年1月6日到8日，第十二届名古屋中国春节祭在日本爱知县名古屋市隆重举办。一个含有中国节日、民俗、文化诸元素的活动，能够在异国他乡连续十二年有组织、有规模的进行，并非是一件容易的事情。

据日本华侨华人中国春节祭联合会会长郑兴介绍，“名古屋中国春节祭”始于2007年，是由日本中部地区的华侨华人团体和中国驻名古屋总领事馆共同打造的中国春节文化庆祝活动，经过12年的发展，现已成为日本规模最大、影响力最广的春节庆典品牌。

中国元素融入日本

本届春节祭为期三天，当日久屋广场张灯结彩，色调以中国象征喜庆的红色为主，洋溢着中国春节喜气洋洋的氛围。环绕广场的78家展示摊位数量为历年之最，涵盖美食、旅游、社团等，以文艺演出、美食品尝、文化展示等方式打造了解中国和近距离体验中国的窗口。

游客们一边品尝中国美食，一边欣赏精彩演出。除了备受好评的传统舞龙舞狮、变脸、杂技，还有来自日本的和太鼓、日本武将队以及颇具人气的少女组合等。此外，河南省文化代表团也前来助阵，少林武僧团此次带来的中国功夫，令现场观众赞不绝口。河南省歌舞团的演员们则上演了《盛世欢歌》《鸿雁》等舞蹈，将中国乐声搭配中国服饰。

中国驻名古屋总领事邓伟在致辞中表示，春节作为中国人心中最重要的传统节日，具有团圆等重要特殊意义。“名古屋中国春节祭”以中国传统美食、传统艺术等为中心介绍中国文化，希望能成为中日两国人民共同分享新春喜悦、促进中日友好的盛事。

中华文化传承海外

“名古屋中国春节祭”连续举办十二年，从侧面印证了中国以及当地侨团的发展。中国驻名古屋总领事馆和日本中部华侨华人侨团能够坚持如此，印证了中国持续、稳定、快速的发展。

当地华侨华人借助祖国发展的强势，借助中日经济发展的新常态，择机而行、相向而动，在自身有了长足发展以后有了更多的投入。它又一次告诉我们：祖国强，侨民兴，中华文化在海外的传播就会顺风满帆地推进。

“名古屋中国春节祭”能够连续举办十二年，得到所在国所在地的认可。现在，名古屋中国春节祭能够连续举行，而且到场的日本民众一年比一年多，当地政府的呼应也一年比一年好。一个国家和民族文化的对外传播，在深入研究所在国、所在地民众、民俗的受众性、包容性、可行性后，才可能有针对性地顺利进行。在海外积极传播中华文化的今天，“名古屋中国春节祭”无疑已经成为一个可以借鉴的范本。（蒋 丰 罗思琦）

（据日本新华侨报网）

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