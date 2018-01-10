马克龙称赞在法华侨华人

据《欧洲时报》2018年1月9日报道，法国总统马克龙访问中国，引起了旅法华侨华人的关注。马克龙总统8日在西安大明宫发表演讲，对法国拥有华侨华人而感到荣幸，旅法华侨华人也由衷感到骄傲。

马克龙通过他的推特账号向一战华工致敬：“他们在第一次世界大战之际来到法国，支持我们的抗战。在那苦难的时刻，很多人留在法国了，他们是我们的兄弟。”这是法国总统马克龙第一次给予一战华工如此高的评价。这不仅是马克龙对法国华侨华人为法国做出贡献的肯定，也是马克龙从部长到总统一贯重视华裔群体的表现。

据悉，今天在法的华侨华人，除一战华工的后裔和上世纪70年代从东南亚国家逃难到法国的华人外，其余绝大多数是中国改革开放后移民法国的群体。既有商业移民，也有留法从事科研工作、教学人员以及在各个领域的工作人员。这些人员遍布法国航空航天、生物制药、基础科研、能源、交通、金融、教育、司法、旅游、商贸、文艺等各个领域，在政府公务员中也有他们的身影。

马克龙担任经济部长时，不但力排众议签署了山东高速公路集团购买图卢兹机场管理集团股权的协议，还第一时间出席巴黎13区华人组织的经济研讨会，对巴黎13区华人商家提出的周日营业表示支持。在其竞选总统期间，力排众议会见华侨华人代表，看望被警察射杀的中国侨民刘少尧的家属，表示慰问。在立法选举期间，鼎力支持巴黎市华人议员陈文雄竞选法国国民议会议员。这一切说明，这位年轻的总统认识到了法国华侨华人在法国的表现和贡献，也认识到了他们在中法关系中的作用。

法国华侨华人会主席任俐敏表示，马克龙总统到我们的“娘家”去夸赞我们，这很值得我们自豪。旅法华侨华人在法一直以来遵纪守法，默默为法国经济、文化等各方面做贡献；而且受中国传统文化的影响，“我们不但乐于奉献，更有担当。”

旅法华侨华人纷纷表示，希望这次马克龙访华能够达成更多的合作成果，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系迈上新台阶，更大造福两国人民，华侨华人也时刻准备着为中法两国的友谊和发展做出自己独特的更大的贡献。（黄冠杰）

(据中国侨网)

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