这些华裔面孔有望亮相冬奥

武大靖（中）与刘少林（左）、刘少昂在短道速滑世界杯首尔站男子500米颁奖仪式上。新华社发

还有不到1个月，平昌冬奥会就将拉开帷幕。近日，各国冬奥会大名单相继发布。梳理名单发现，在花样滑冰以及短道速滑等项目上，华裔运动员正在崭露头角。在即将到来的冬奥会上，他们不仅有望刮起一阵“中国风”，还将给中国运动员带来不小的挑战。

花滑赛场显风采

1月8日，美国揭晓花样滑冰冬奥会阵容。单人滑名单中，华裔面孔占了半壁江山。男子单人滑3个正选名额中，陈巍、周知方占据两席；女子方面，华裔姑娘陈楷雯从老将瓦格纳手中夺走机会，跻身奥运阵容。

“这是我第一次参与奥运会，终于可以站在这个从小憧憬的舞台，我的目标是获得冠军。”陈巍说。作为冬奥会金牌的有力争夺者，他表示，已经为平昌冬奥会做好准备。

2002年，3岁的陈巍在盐湖城冬奥会上首次观看花滑项目的比赛便被深深吸引而踏上花滑冰场。然而，他的花滑之路并不平坦，时常受到伤病侵扰。不过，这并不能阻挡陈巍的步伐，在一套自由滑中，他能完成4种、5个四周跳，被中国观众冠以“五四青年”的称号。

与陈巍早早把握冬奥参赛席位不同，周知方的入围可谓惊喜。这名新秀在近期的自由滑中超水平发挥，助其拿下平昌入场券。

2017年，周知方在父母的故乡北京进行了成年赛季首秀。中国杯花滑大奖赛上，周知方的发挥虽有失误，但进步明显。凭借俊朗的外形以及温润谦和的气质，年轻的他赢得了众多中国观众的喜爱。

周知方出身于“学霸”家庭，初上冰场便连续3年夺冠，随后却因半月板伤病错过两个赛季的比赛。年纪轻轻就遭受病痛的折磨，让周知方练就了成熟、沉稳的性格。就像他的名字一样，“可使有勇，且知方也。”

女子华裔选手陈楷雯同样让人称赞。虽生长在美国，但她深受中国文化影响，生动演绎“中国风”的节目，为中国观众所喜爱。

陈楷雯4岁时在父母的带领下开始滑冰，天赋逐渐显露，并在2017年摘得全美花滑冠军。此番获得奥运会的参赛资格，也是她职业生涯的一个新起点。很多人期待，她能够取得像关颖珊一样的成就。

混血兄弟闯冰场

短道速滑赛场上，来自匈牙利的华裔兄弟刘少林、刘少昂也有亮眼表现。

中匈混血的刘少林、刘少昂可谓匈牙利短道速滑的中流砥柱。去年的短道速滑世界杯上海站，两人的出色表现给中国选手武大靖造成很大的威胁，兄弟俩均杀入1000米决赛，并分获二三名，实力不容小觑。

亦敌亦友，二人与中国短道速滑选手也有不错的交情。2007年到2008年，刘少林前往长春跟随地方队训练，结识了很多中国选手。开朗的性格使他与一同训练的肖涵熟识，刘少林说，“以前在长春训练时，我和肖涵在一起训练，训练完常去小卖部买冷饮吃”。而刘少林与王濛也有过互动交流，他评价王濛是一个“一直都很开心”的人。

2011年，匈牙利邀请中国短道速滑名将张晶赴匈牙利短道国家队执教，在她的带领下，少林、少昂的能力更是突飞猛进。

谈起“对手”武大靖，刘少林说：“我们关系挺好的。大靖是挺幽默的一个人，水平也很高。”上海站比赛后，他曾对武大靖说，今天无论谁赢都是中国人赢。而在即将到来的平昌冬奥会，这对匈牙利兄弟也将成为短道速滑项目有力的奖牌争夺者。

虽不生长在中国，华裔选手身上仍有中华文化的印记；虽不代表中国参赛，但他们在竞技场上的出色表现，同样值得国人欣赏与称赞。平昌冬奥会上，希望这些华裔运动员赢得更多的掌声，取得更好的成绩。（焦子越）

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