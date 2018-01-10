体育携手 和平可期（体坛走笔）

近来，朝韩双方就朝鲜参加即将在韩国平昌举行的冬奥会事宜，相互释放善意。最新的消息是，朝鲜在韩朝高级别会谈中表示，将派高级别代表团参加平昌冬奥会。

很多人仍对千禧年的悉尼奥运会印象深刻。那届奥运会的经典场景之一，是开幕式上朝韩两国的180名运动员，伴随《阿里郎》的音乐，在朝鲜半岛旗指引下共同步入体育场。全场观众不约而同起立，热烈鼓掌。此后，朝韩双方运动员多次在国际大赛开闭幕式上携手入场。

奥运会是国际舞台上象征人类和平理想的宏大仪式。古希腊时，奥林匹克运动会期间，各交战城邦间必须停战。如今每届奥运会前，主办国家都会呼吁各交战国暂时休战。

到了近现代，无论是上世纪冷战时期东西德运动员携手入场，还是本世纪以来朝韩运动员共举朝鲜半岛旗，其实表达的都是期望民族和解、反对战争的意愿，这也正是奥林匹克运动的初心。

相比其他人文交流方式，体育在激发人们情感共鸣方面作用独特。在体育场这样一个能容纳数十万人的巨大空间中，在各国运动员为突破人类运动极限而拼搏的过程中，人们更容易被赛场内外涌动的运动激情所感染，当这种感情带着血浓于水的温情和暖意时，更能触动人心。

事实也证明体育的独特功能与作用。历史上，“乒乓外交”推动了中美关系正常化；1988年汉城奥运会缓和了美苏两大阵营的关系……体育的软力量向世界昭示，人类长久和平是可以实现的。

和平是时代的主题，人们希望体育赛事成为一个交流、交心的平台，成为没有战争的和平时刻，促进各国特别是饱受分裂痛苦的国家民众彼此加深理解、激起共鸣，为实现民族长期和解和世界长久和平奠定良好民意基础。

正如2008年北京奥运会主题曲《我和你》所唱：“我和你/心连心/永远一家人。”只要越来越多的人愿意进行体育交流，愿意在各种体育国际比赛上携起手来、传承友谊，民族和解进程就能更进一步，世界和平就大有希望。（彭训文）

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