埃及总统选举将于3月举行

埃及全国选举委员会8日在开罗宣布，2018年埃及总统选举投票将于3月26日至28日举行，海外选民将于3月16日至18日提前投票。

埃及全国选举委员会主席拉欣·易卜拉欣在新闻发布会上说，总统候选人登记注册期限为1月20日至29日，候选人竞选活动将于2月24日启动。

易卜拉欣说，总统选举第一轮投票结果将于4月2日公布。如果没有候选人在第一轮投票中获得半数以上选票，将举行第二轮投票。如果举行第二轮投票，海外选民将在4月19日至21日投票，埃及国内的投票则安排在4月24日至26日。最终选举结果将在5月1日公布。

埃及总统塞西仍未正式宣布参加2018年总统选举，但埃及舆论普遍预期他将参选。

根据埃及宪法修正案，埃及总统任期4年，可连任一次。（记者郑凯伦、李奕言）

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 21 版）

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