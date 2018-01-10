美国移民政策日趋强硬

美国国土安全部1月8日宣布，决定将于2019年9月终止向萨尔瓦多移民提供“临时保护身份”。受此影响，约20万萨尔瓦多移民将需要离境或寻找其他合法移民身份。这是美国政府收紧移民政策的又一举措。

萨尔瓦多位于中美洲，人口约670万。2001年初，该国发生强烈地震，数十万人流离失所，美国政府允许萨尔瓦多移民申请“临时保护身份”。美国国土安全部发表的声明称，该部部长尼尔森评估，2001年地震造成的情况现已不复存在，因此美国决定依法终止向萨尔瓦多移民提供“临时保护身份”。据估计，美国境内共有超过25万萨尔瓦多移民，其中约有20万人有可能在美国被终止“临时保护身份”后找不到其他合法身份，将被迫离开美国。

这一决定引发舆论关注。一些移民团体和民权人士在白宫附近集会抗议。美联社报道说，地震后到来的年轻人在美国居住近20年，孩子已经有了合法身份，他们却不得不返回，许多萨尔瓦多移民家庭将面临离别命运。

民主党籍联邦众议员格里·康纳利认为这项决定“不人道”“不符合美国价值观”，他说，这些萨尔瓦多移民已经在美国定居，他们更像是美国公民，而不是萨尔瓦多公民。共和党籍联邦众议员马里奥·迪亚斯—巴拉特也发表声明，认为萨尔瓦多移民为美国社会做出了贡献，移民改革不能忽视这些因素。

消息人士透露，目前国会正在同白宫协商，一些议员正在讨论结束针对特定申请者的多元化移民签证制度，以换取特朗普对“临时保护身份”的支持。美国境内总计约有1100万非法移民，由于美国是移民国家，传统上对非法移民比较宽容。不过，移民问题同选票政治联结，再加上两党在此问题上理念不同，推行移民改革也是困难重重。

去年底，美国政府宣布将终止2010年海地地震后来美避难者的“临时保护身份”，此外，尼加拉瓜、苏丹移民的“临时保护身份”也将终止。今年，美国政府还将决定是否对尼泊尔、索马里、叙利亚、也门等国移民的“临时保护身份”进行延期。

特朗普政府上台后提出了多项限制移民的措施，包括针对特定国家公民的旅游禁令，修建边境墙，改革绿卡抽签制度，废除“童年入境暂缓遣返”移民项目等。

美国有线电视新闻网分析称，美国2018年将举行中期选举，移民改革对于两党来说都至关重要，都是吸引选民出来投票支持的热门议题。少数族裔多是民主党的支持者，而共和党选民中不少人要求收紧移民政策。

也有分析指出，在非法移民问题上仍然有妥协空间。最近，白宫要求国会拨款180亿美元支持边境墙建设，并表示有意在“童年入境暂缓遣返”等问题上同民主党人达成一致。如果国会能够在规定期限到来之前出台新的立法，萨尔瓦多“临时保护身份”项目下的移民仍然有机会留在美国。（本报驻美国记者 张朋辉）

（本报华盛顿1月9日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 21 版）

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