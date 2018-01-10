李克强张德江分别会见法国总统马克龙

本报北京1月9日电 （记者杨迅）国务院总理李克强9日下午在人民大会堂会见来华进行国事访问的法国总统马克龙。

李克强表示，中法关系长期走在中国同西方国家关系的前列，这源于双方始终坚持相互尊重、平等相待、合作共赢。习近平主席同总统先生举行会谈，对新时期中法关系作出战略规划。在当前国际形势不确定、不稳定因素依然突出的背景下，中法同为联合国安理会常任理事国，双方深化关系、加强合作、应对挑战的必要性更加凸显。中方愿同法方继续努力，推动中法关系不断迈上新台阶。

李克强指出，中国继续深化改革、扩大开放，进一步放宽市场准入，相信将为包括法国在内的世界各国提供更多合作机遇。欢迎法方扩大对华投资和优质产品对华出口，也希望法方进一步放宽高技术产品对华出口。两国要加强核能、航空、农业等领域合作；要创新合作方式，扩大第三方市场合作；还要开拓合作领域，加强人工智能等前沿领域的合作。

李克强强调，中方坚定支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结、稳定、发展的欧盟，对欧盟发展前景抱有信心，愿同欧方推进双边投资协定谈判。

马克龙表示，法中关系意义远远超越双边范畴。法方愿同中方在长期合作的基础上，进一步规划双边经贸合作，发挥各自优势，加强科研、人工智能、航空、核能、农业等领域互利合作，扩大相互市场开放，推动法中、欧中关系进入新的发展阶段，携手为世界和平与发展作出新贡献。

本报北京1月9日电 （记者杨迅）全国人大常委会委员长张德江9日在人民大会堂会见了法国总统马克龙。

张德江说，近年来两国高层交往密切，政治互信增强，务实合作取得不少具有突破性和示范意义的成果。习近平主席此次与总统先生的会晤成果必将引领中法关系取得新的发展。中国全国人大同法国议会长期保持良好合作关系，下一步双方的首要任务是落实两国元首达成的重要共识，加强立法机关交流，为促进务实合作和人员往来提供更好的法律和政策支持，推动两国地方积极主动参与中法友好，为促进两国全面战略伙伴关系发展做出更大贡献。

马克龙说，我这次访华的目的是与习近平主席共同规划法中关系的未来，法方支持两国立法机关加强交往，推动各领域合作。

张平参加会见。

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 01 版）

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